　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 114(　 114)
楽天証券　　　　　　　　　　　　38(　　38)
松井証券　　　　　　　　　　　　33(　　33)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　85(　　27)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　13(　　13)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
山和証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　36(　　36)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　28(　　26)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 258(　 258)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 233(　　99)
楽天証券　　　　　　　　　　　　64(　　64)
ソシエテジェネラル証券　　　　　62(　　62)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　51(　　51)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　38(　　38)
ゴールドマン証券　　　　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
楽天証券　　　　　　　　　　　　22(　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース