「日経225オプション」12月限コール手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 132( 132)
JPモルガン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
フィリップ証券 30( 30)
BNPパリバ証券 28( 28)
松井証券 21( 21)
UBS証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 814( 614)
ソシエテジェネラル証券 125( 125)
SBI証券 315( 103)
モルガンMUFG証券 100( 100)
UBS証券 90( 90)
三菱UFJeスマート 82( 82)
楽天証券 61( 61)
フィリップ証券 38( 38)
BNPパリバ証券 137( 37)
松井証券 37( 37)
JPモルガン証券 30( 30)
安藤証券 9( 9)
広田証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
山和証券 5( 5)
ビーオブエー証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
BNPパリバ証券 19( 19)
UBS証券 10( 10)
フィリップ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
楽天証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 5( 1)
Jトラストグローバル 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 237( 237)
モルガンMUFG証券 115( 115)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
UBS証券 57( 57)
BNPパリバ証券 27( 27)
松井証券 18( 18)
楽天証券 15( 15)
フィリップ証券 14( 14)
SBI証券 31( 13)
三菱UFJeスマート 9( 9)
広田証券 6( 6)
