ÌÀÆü12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¡ÖÅß¤ÎÌ¿·ü¤±ÂçÆÍÇËSP¡×¡£²áµî¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¿Íµ¤´ë²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Åß¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤´í¸±¤«¤é¤ÎÆÍÇË·à¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
190kmÎ¥¤ì¤¿Àä³¤¤Î¸ÉÅç¤ÇÅÝ¤ì¤¿µÞÉÂ¿Í¤ò¡¢Çò½§¿×¤ä¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¼ÇÂçÊå¤é±é¤¸¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ï¤É¤¦½õ¤±¤ë¡©¸µlol¤Î¾®¸«»³Ä¾¿Í¤ä¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤é¤Ï¾ÃËÉÂâ°÷¤ò±é¤¸¡¢²ÐºÒ¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿½÷À¤ò·è»à¤Îµß½õ¡£Âç¿Íµ¤¡ÖÆÍÇË¸òÈÖ¡×¤Ç¤Ï¡¢EXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¡õ¥Ï¥Ê¥³¡¦²¬ÉôÂç¥³¥ó¥Ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÀêµò¤¹¤ë´í¸±¿ÍÊª¤ò²ÚÎï¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íâ½µÊüÁ÷ Ç¯Ëö3»þ´ÖSP¤Î¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥É¥é¥Þ±ÇÁü¤âÀè¹Ô¸ø³«¡ª
¢£¥Ø¥ê¤âÁ¥¤â¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡ÄÀä³¤¤Î¸ÉÅç¤ÇµÞÉÂ¿Í¤òµß¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÊýË¡
äªÍøÉ×¤äÇò½§¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¼Ç¤Ê¤É¤¬³¤¾å¼«±ÒÂâÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡ÖÀä³¤¤Î¸ÉÅç¤«¤éµÞÉÂ¿Í¤òµß½Ð¤»¤è¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢190kmÎ¥¤ì¤¿Ìµ¿ÍÅç¤ÇÆÍÇ¡¿´¶Ú¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤¿µÞÉÂ¿Í¤òµß¤¦¤¿¤á³¤¾å¼«±ÒÂâ¤È³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬¤È¤â¤ËÊ³Æ®¡£¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï¤ª¤è¤½6»þ´Ö¡¢¥Ø¥ê¤äÁ¥¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Ââ°÷Ìò¤ÎÇò½§¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¶Ã¤¤Îµß½õÊýË¡¤È¤Ï¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È2²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¿·ÌÚÍ¥»Ò¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿´¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤Èµß½õÂâ°÷¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÍÇË¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÅÄÃæÈþµ×¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¿ô¡¹¤ÎÆÍÇË·à¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¤À¤¬¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¢£Ç³¤¨À¹¤ë±ê¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿½÷À¤Ë¤Ï½ÅÅÙ¤ÎÇ®½ý¤¬ ¤¢¤Î¿È¶á¤Ê¥â¥Î¤Ç¶ÛµÞµß½õ
¡ÖÆÍÇË¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸µlol¤Î¾®¸«»³¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦È¬ÌÚ¿¿À¡¤¬¾ÃËÉÂâ°÷Ìò¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤È¤¢¤ëÌ±²È¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢Ç³¤¨À¹¤ë±ê¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬¡£²¿¤È¤«³°¤Øµß¤¤½Ð¤¹¤â¡¢½÷À¤ÏÁ´¿È¤Ë½ÅÅÙ¤ÎÇ®½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¿¤¬´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£
½÷À¤ÎÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤¿¡¢Æ»Ã¼¤Ç¤â¸«¤«¤±¤ë°Õ³°¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¡ª¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤²ÐºÒ¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°Õ»ö¹à¤È¤Ï¡©
¢£¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò½±·â ÈÈ¿Í¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ´Ý¸«¤¨¤ÎÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡©
Âç¿Íµ¤´ë²è¡ÖÆÍÇË¸òÈÖ¡×¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ò±é¤¸¤ëEXIT¡¦·ó¶á¤È¥Ï¥Ê¥³¡¦²¬Éô¤¬ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤Ê³Æ®¡£¤È¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿´í¸±¤ÊÃË¤¬¿¯Æþ¡£À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤ê¡¢¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÏÃ¤ò¤µ¤»¤í¡×¤ÈÍ×µá¤¹¤ë¡£
ÈÈ¿Í¤«¤é¤ÏÁ´¤Æ¤Î¾ì½ê¤¬´Ý¸«¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÈÈ¿Í¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤âº¤Æñ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë·ó¶á¤È²¬Éô¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾È¤êÉÕ¤±¤ë¾ÈÌÀ¤Ë½ë¤µ¤ò´¶¤¸¡Ä°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤¤¤¿²ÚÎï¤ÊÆÍÇËÊýË¡¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢¿·ÌÚ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¡ª¥Ï¥é¥Ï¥é¡õ¥É¥¥É¥¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª