【ファミマ】たまご30円引きクーポンを「ファミペイ」に配信 - 金曜日限定セールと併せて実質50円引きに
ファミリーマートは12月9日、アプリ「ファミペイ」の会員を対象に、プライベートブランド「ファミマル」のたまごが30円引きとなる割引券(ファミペイクーポン)を配信した。なお、同様のクーポンは1月にも配信される。
12月と1月にファミマルたまごの30円引きクーポンを配信
昨今、食料品をはじめとする生活必需品の価格上昇が続き、家計への影響が続いている。同社では、このような状況下で少しでもおトクに買い物ができるよう、12月と1月の計2回にわたり、生活に欠かせない食材であるたまごが30円引きになるクーポンをファミペイで配信する。毎週金曜日限定で実施中のセール「ファミマの生活応援割引!」と併せてクーポンを利用すると更に20円引きとなり、実質50円引きとなる。
対象商品は「コクと旨みのたまご 10個入」(345円)と「コクと旨みのたまご 6個入」(282円)。クーポンの配信日は2025年12月9日と2026年1月6日であり、利用期間は2025年12月9日〜12月22日、2026年1月6日〜1月19日までとなる。
「コクと旨みのたまご 10個入」(345円)/「コクと旨みのたまご 6個入」(282円)
