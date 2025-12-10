【ポイント】

・11日（木）は寒さ緩むが、西から天気は下り坂。

・東北北部はまとまった雨。夜は雪に変わり、ふぶく所も。

・12日（金）は北日本を中心に冬のあらし。ふぶきや大雪のおそれ。

・13日（土）は高気圧に広く覆われるが、真冬並みの寒さ。

・14日（日）は発達する低気圧や前線の影響で雨と風が強まる。

・15日（月）は冬型の気圧配置が強まる。

【全国の天気】

11日（木）は、低気圧が発達しながら、北日本を通過するでしょう。北日本は風が強まり、荒れた天気になりそうです。北海道は湿った雪。東北は日中、雨ですが、前線が通過したあとは気温が下がり、雪に変わるでしょう。

一方、関東や東海は晴れ間がありますが、西日本や北陸は天気が下り坂で、夕方以降、雨の降り出す所が多いでしょう。

南風が吹く所が多く、気温は前日より上がり、寒さが緩みそうです。新潟は前日より7度高い14度、仙台も前日より5度高い13度の予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -1度（＋2 11月下旬）

仙台 1度（-1平年並み）

新潟 2度（-2平年並み）

東京 5度（＋1 12月上旬）

長野 -2度（＋1平年並み）

名古屋 4度（＋1平年並み）

大阪 5度（±0平年並み）

広島 6度（＋2 12月上旬）

高知 6度（＋2 12月上旬）

福岡 7度（＋1 12月上旬）

鹿児島 11度（＋5 11月下旬）

那覇 21度（＋3 11月上旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 1度（±0 12月下旬）

仙台 13度（＋5 11月中旬）

新潟 14度（＋7 11月中旬）

東京 15度（＋1 11月下旬）

長野 12度（＋3 11月下旬）

名古屋 14度（±0 12月上旬）

大阪 17度（＋3 11月中旬）

広島 15度（＋1 11月下旬）

高知 18度（＋2 11月下旬）

福岡 18度（＋3 11月中旬）

鹿児島 21度（＋4 11月中旬）

那覇 26度（＋2 11月上旬）

【週間予報】

12日（金）は強い寒気が南下するため、日本海側は広く雪が降り、北日本を中心に、ふぶきに見舞われるでしょう。警報級の大雪や暴風となるおそれもあります。

天気は周期的で、13日（土）は高気圧に広く覆われますが、空気は冷たく、今季一番の寒さになる所もあるでしょう。西日本は雨が降り出し、14日（日）にかけて、東日本や西日本でも雨や雪が降るでしょう。

関東は冷たい雨になりそうです。北日本はこの先、雪の日が多く、根雪になる所もあるでしょう。