来年のミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争うカーリング世界最終予選。予選リーグを全て終え決定戦へ進む3チームが決まりました。女子日本代表(フォルティウス)は日本時間10日、エストニアとノルウェーと対戦し、2位で決定戦へ進出しました。

最終予選は8チームが出場。2枠の出場権を争います。総当たりの予選リーグが行われ、上位1〜3位のチームが決定戦に進出します。

予選リーグ6戦目となったエストニア戦では第4、第7エンドに3点のビッグエンドを獲得するなど終始試合を有利に進め第7エンドを終えた時点で9-2。エストニアが負けを認め日本が6連勝を飾り、この時点で2位以内を確定させました。

最終第7戦ではノルウェーと対戦。ここまでの予選では6戦全勝としていた日本は序盤から得点を重ね、第5エンドまでを6-3とリードします。しかし第6エンドに4点のビッグエンドを奪われ、逆転を許します。それでも最終第10エンドに2点を奪い同点に追いつき延長戦に突入。ノルウェーに得点の奪われ、初黒星となりました。

日本とノルウェーは共に6勝1敗ですが、直接対決で日本が敗れたため2位で決定戦へ進みます。3位争いではアメリカが同率3位のドイツを9-5で破り、決定戦へ望みをつなぎました。

決定戦では、予選リーグ1位(ノルウェー)と2位(日本)のチームが対戦し、勝者に出場枠の1つ目が与えられます。第1戦の敗者は、予選リーグ3位(アメリカ)と対戦。この勝者が2つ目の出場枠を獲得するレギュレーションとなっています。

▽日本の日程結果

【予選リーグ】

第1戦 ○ 8-4 アメリカ

第2戦 ○ 8-6 ドイツ

第3戦 ○ 7-5 オーストラリア

第4戦 ○ 10-3 チェコ

第5戦 ○ 10-5 トルコ

第6戦 ○ 9-2 エストニア

第7戦 ● 9-10 ノルウェー

▽10日結果(日本時間)

【第6戦】

日本 9-2 エストニア

アメリカ 10-4 トルコ

ドイツ 8-4 オーストラリア

ノルウェー 6-5 チェコ

【第7戦】トルコ 8-7 オーストラリアエストニア 7-4 チェコノルウェー 10-9 日本アメリカ 9-5 ドイツ