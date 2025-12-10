梅田でXマス時期に“音楽フェス” 「中古＆廃盤レコード・CD」全国最大級10万枚超が集結へ【参加店一覧】
大阪の阪神梅田本店で、17日〜22日に『冬の阪神 中古＆廃盤レコード・CDフェス』が開催される。
【写真】Xマス時期に“音楽フェス” 中古＆廃盤レコード・CDがずらり
レトロブームのさなか、音楽好きが集う今回の会場には、全国から約20店舗のレコード店が集結。全国最大級の10万枚以上のレコード・CDがそろい、ロック、ジャズ、クラシックからアイドル、歌謡曲、演歌など、多彩なジャンルの名盤を販売予定。
高額品や希少レコードを集めたブースも登場。また、お題に合わせて店主それぞれが作成したプレイリストは、店頭のQRコードを読み込むと「YouTube music」で聴くことができる。
■阪神梅田本店 8階 催事場『冬の阪神 中古＆廃盤レコード・CDフェス』
12月17日（水）〜22日（月）※最終日は午後5時まで
参加店：
イエローポップ川口／エボニーサウンズ／エムワイレコード／大潮レコード／おんせん堂／スマイルレコード／ディスクノート盛岡／ディスクビート／トゥトゥトゥ・レコード／バナナレコード／ビーチパーティ／フラミンゴ／ブルーソウル／ブルジョンレコード／ペニーレイン／ポコアポコ／ボックスミュージック／マラドーナレコード／ルーク／レッドボーンレコード／レッドルースター
