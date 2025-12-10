»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÈÀÅ²¬»Ô¤¬ÏÂ²ò¡¡°Õ»×³ÎÇ§¤Ê¤¯ÂåÍýÅêÉ¼
¡¡2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âºÛºÛÈ½´±¤Î¹ñÌ±¿³ºº¤Ç¡¢°Õ»×³ÎÇ§¤Ê¤·¤ËÂåÍýÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ìÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë±§º´ÈþÃ£ÌéÊÛ¸î»Î¡Ê52¡Ë¤¬ÀÅ²¬»Ô¤Ë100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ï10Æü¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±§º´Èþ»á¤Ï24Ç¯10·î¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÇÀÅ²¬»Ô¤Î°ª¶èÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¡£¿¦°÷2¿Í¤¬ÉÕ¤Åº¤¤¡¢¤¦¤Á1¿Í¤¬ÍÑ»æ¤Ø¤ÎµÆþ¤äÅêÉ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¹ñÌ±¿³ºº¤Ç¡ÖºÛÈ½´±Ì¾¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢´û¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÏÂ²ò¾ò¹à¤Ë¤Ï¡¢»Ô¤¬°Õ»×³ÎÇ§¤Î¼ê½ç¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢¼«É®ÅêÉ¼¤¬º¤Æñ¤ÊÍ¸¢¼Ô¤ÎÅêÉ¼µ¡²ñ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤è¤¦´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ë¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£