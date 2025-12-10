「国宝」はアカデミー賞国際長編映画賞部門の選出された。吉沢亮さんと横浜流星さんがライバル関係の歌舞伎役者、喜久雄と俊介を演じる/Sayuri Suzuki/GKIDS

（CNN）映画「国宝」は、架空の歌舞伎役者の半世紀にわたる人生を描いた3時間の大作で、日本の大衆文化から伝統芸能が徐々に姿を消していく様子が描かれる。かつては国民的な関心事（とはいえ、比較的中流階級の関心事ではあったが）だった歌舞伎は、芸術的に時を止めた高齢の集団によって演じられるニッチな存在へと後退していく。

芸術も現実も同じだ。歌舞伎は今、日本で苦境に立たされている。ユネスコ（国連教育科学文化機関）に登録されている400年の歴史を持つ古典芸能は観客の獲得に苦戦している。日本芸術文化振興会のデータによると、国立劇場の来場者数は大幅に減少し、新型コロナウイルス感染症の流行前の水準に戻っていない。

歌舞伎は、この芸術を志す事実上の道である弟子を引きつけることにも失敗している。歴史的には、名門の歌舞伎役者の一族が安定した人材を輩出してきたが、近年は国がその不足を補っている。国立劇場の養成所は、現役の歌舞伎俳優の3分の1を育ててきたが、直近の2年課程は応募者が2人にとどまった。

そんな中で登場したのが「国宝」だ。

原作は吉田修一さんのベストセラー小説で、ドラマ「Pachinko パチンコ」などで知られる李相日監督がメガホンを取った。主演は吉沢亮さん。5月にフランスのカンヌ国際映画祭で初上映されて以来、観客の心をつかんできた。日本では公開から半年がたち、興行収入は173.7億円に達して邦画の実写作品として歴代最高興収となった。すでに2019年以降で最も好調な国内興行にも貢献している。

国際的にも勢いが増している。作品は米アカデミー賞の国際長編映画賞部門の日本代表作品として注目を集めており、最近では米国の劇場で賞レースの対象となる上映が行われた。米国では26年初頭の公開を控えている。（配給はGKIDSで、同社は24年にスタジオジブリの「君たちはどう生きるか」をオスカー受賞に導いた）

報道によれば、東京の歌舞伎役者の間でも、この作品は話題となっている。だが、それ以上に、歌舞伎への関心そのものを呼び起こしている可能性がある。

日本芸術文化振興会の担当者は、映画の影響を示す明確なデータはまだないものの、特に若い観客の間で歌舞伎への関心が高まっているように感じていると述べた。

9月、映画に出演して演技指導も務めた四代目中村鴈治郎さんが李監督とともに国立劇場に登場した際には、100席に対し2200人の応募があったという。

振興会は好機をつかもうと、映画の上映館の外で26年1月公演のチラシを配布し、SNSでキャンペーンを展開。歌舞伎の名作を初心者向けに手頃な価格の席で上演し、新規観客の誘致を図っている。

李監督は通訳を通じ、自身の作品が「現象」を起こし、それが日本の歌舞伎に与えた影響にとても驚いたと語った。

李監督によれば、その背景には美しいものへの普遍的な需要があるという。監督は、それだけではなく、吉沢さんのような人々が限界を超えて何かを達成する姿を見ることは大きな喜びをもたらし、その美しさは映画と歌舞伎の両方に共通するものだと思うと語った。

歩くことを覚えてから踊ることを学ぶ

「国宝」という題名は、芸術の達人に与えられる称号「人間国宝」に由来する。

物語は1960年代に始まる。ヤクザの親分の息子で孤児の喜久雄が、歌舞伎の世界で一流へとのぼりつめていく道のりを追う。15歳での入門は今でも遅いほうだ（日本芸術文化振興会の研修制度には23歳の年齢制限がある）。そんな喜久雄は、花井半二郎（渡辺謙さん）の下で学び、半次郎の息子・俊介（横浜流星さん）というライバルもいる。

喜久雄は女形として舞台に立つ。17世紀から続く女形には姿勢や歩き方、踊り方など、独自の作法がある。

吉沢さんは、喜久雄の成人期を演じるために1年半かけて準備したと語った。歌舞伎の歩き方である「すり足」を3〜4カ月ほど練習して、体の動かし方や脚の筋肉の使い方を学んだ。それから、踊りの稽古が始まったという。

吉沢さんは、踊れば踊るほど、本物の歌舞伎役者の水準に達するのがどれだけ難しいかがわかったと語った。

吉沢さんによれば、短い期間で本物の歌舞伎役者にはなれないと悟り、それを乗り越えたことが、振り返ってみると精神的に必要なことだったという。

映画の中では、喜久雄が部外者からスターへと順調にのぼっていく一方で、恋愛や周囲の嫉妬が人生に影を落とす。ただ、その摩擦が舞台上の緊迫したドラマを覆い隠すことはほとんどない。

脚本は歌舞伎の定番の演目を下敷きにし、恋の争い、変身、心中といった筋立てを登場人物の内面や物語の進行に呼応させる。

監督と出演者は、舞台の演技を映画として撮影する難しさにも向き合った。歌舞伎座の後ろの安い席からでも見えるように作り込まれた演技を、ソフィアン・エル・ファニ撮影監督のクローズアップ撮影技法で捉えるという課題に挑んだ。

吉沢さんによれば、監督からは、美しい踊りを見せることが目的ではなく、喜久雄がどんな人間なのかを真に表現することが重要だと言われたという。ある瞬間の震える指の動きなど、喜久雄の精神状態を捉えること、そして喜久雄が人生全てを集中させ、それを舞台で表現することが何よりも重要だったという。

栄光の陰り

物語は2014年に幕を閉じる。吉沢さんは年を重ね、喜久雄は偉大さを追い求める過程で自らがもたらした傷や痛みと向き合うことを余儀なくされる。

吉沢さんにとって、ただ年老いた人物を演じるのとは事情が異なった。歌舞伎の女形を演じる者が年を取るのと、普通の男性が年を取るのとでは違いがあるという。吉沢さんは、参考資料を見ると女形の歌舞伎役者は若く美しいままで、素晴らしい姿勢を保っていたと語った。

歌舞伎界の重鎮が今もなお舞台に立っている例は数多くある。今年には、人間国宝の七代目尾上菊五郎さんが息子、孫とともに襲名披露興行に出演し、名門の未来を確かなものとした。

歌舞伎の永続的な発展には、より幅広い層の人々の参加が不可欠だ。

日本芸術文化振興会によると、「国宝」公開以前から国内外の観客の劇場への関心を高めるために、初心者向けや親子向けの教室、学生向けなどの講座、30歳未満向けのチケット割引、英語のイヤホンガイドなどを導入してきた。

国立劇場養成所の広報担当者は、新人に関しては、歌舞伎が受けている新たな注目をどう活用するのが最善かについてまだ検討中だと述べた。ただ、当然ながら、多くの応募者が「国宝」を見ていたことは認めた。

◇

