神奈川・日向山の山火事は発生から丸一日も消火活動続く　近隣住民からは不安の声

関東で山火事が相次いでいますが、神奈川県の日向山では10日午後5時現在も延焼が続いています。

現場から、梶谷直史キャスターが現在の状況をお伝えします。

伊勢原市の日向山に来ています。

私が現在いるのは、通行止めになっている場所から約600メートルほど離れた場所です。

9日午後3時ごろ、「白い煙が出ている」と通報がありました。

出火当時、乾燥注意報が出ていて非常に乾燥していたということです。

現場へと続く道はかなり狭くなっていて、消防車両1台がようやく通れるほどの道です。

また、山道が整備されておらず、9日は日没となったことから消火活動は行えず、10日午前6時から行ったということです。

この周辺では、国の重要無形文化財を所蔵しているお寺やキャンプ場、登山道などがあり、多くの人でにぎわうエリアだということです。

近隣住民に話を聞くと、9日は暗くなってもオレンジ色の炎がしっかり見えたということです。

また、お墓参りに来た女性からは「正直言って火の元が近くて不安だ」といった声も聞かれました。

──今の風や乾燥の状況は？

風はあまり感じないのですが、時折吹くと焦げ臭いにおいがしてきます。

取材中、何度もヘリコプターが飛んでいる様子がみられるなど、消火活動が行われています。

皆さん、乾燥しているので火の取り扱いには注意してください。