最高温度約75℃の高温風！レイコップがハイパワーなふとん乾燥機「MONAMI PRO」発売
レイコップは12月4日、ハイパワーと大風量を特徴とするふとん乾燥機「レイコップ MONAMI PRO」(1万8,800円)を、公式オンラインストアなどで発売した。
大風量ふとん乾燥機「レイコップ MONAMI PRO」
新モデルは、最高温度約75℃の高温風と、従来モデルの約2.4倍の大風量を実現し、大型サイズの布団の隅々まで徹底的にケアできる。これにより、布団の湿気を取り除き、99.9%のダニを死滅させる効果が期待できるという。マイナスイオンを搭載しており、温風との相乗効果で気になる臭いのケアにも役立つ。
60℃/30分使用後の布団
ハイパワーでありながら消費電力600Wの省エネ設計。本体重量1.44kgと、従来モデルから約23%軽量化した。
機能面では、ダニ対策用の「ダニモード」のほか、「あたためモード」「冬モード」「夏モード」のオールシーズン対応の4つの自動モードを搭載した。4段階の温度設定と8段階の時間設定が可能な手動モードも備えている。
4段階の温度設定と8段階の時間設定が可能
付属のアタッチメントを使用すれば、布団だけでなく、洗濯物の部屋干しや靴の乾燥にも利用できる。
アタッチメント使用で、洗濯物の乾燥にも利用できる
