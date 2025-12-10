MORISAKI WIN、アニメ“いせしゃち”EDテーマ「Back to Back」配信が決定。メインPV第2弾公開
MORISAKI WINの楽曲「Back to Back」が、2026年1月7日に配信リリースされることが決定した。今作は2026年1月6日（火）より放送されるTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』のエンディングテーマとなっている。
アニメ『異世界の沙汰は社畜次第』は、シリーズ累計200万部を突破している人気異世界BLノベルのアニメ化作品。聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎(CV.伊東健人)が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ(CV.前野智昭)らと出会っていく様子が描かれる…という異色の組み合わせで送る新感覚ファンタジー物語となっている。
エンディングテーマをつとめる楽曲「Back to Back」は、物語のテーマでもある「仕事」を頑張る人にそっと寄り添う様な心地の良いリズムにMORISAKI WINの柔らかい歌声でやさしく背中を押してくれる様な暖かくハートフルな1曲となった。
また、発表とあわせ公開となったアニメメインPV第2弾では、MORISAKI WIN 「Back to Back」の音源のほか、森崎ウィンが演じるシーロのボイスに触れることができる。
■デジタルシングル「Back to Back」
2026年1月7日 配信スタート
作詞・作曲：園田健太郎 編曲：岸田勇気
■TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』
2026年1月6日（火）よりAT-X 、TOKYO MX、BS11ほかにて放送開始
各配信サイトでも順次配信予定！
AT-X 毎週火曜 23：00〜 ※リピート放送 毎週木曜11：00〜／毎週月曜17：00〜
TOKYO MX 毎週火曜 24：30〜
BS11 毎週火曜 24：30〜
サンテレビ 毎週火曜 24：30〜
KBS京都 毎週火曜 24：30〜
※放送日時は変更となる場合がございます。
公式サイト： https://iseshachi.com
公式X：https://x.com/iseshachi_anime
■スタッフ
原作：八月 八（KADOKAWA刊）
原作イラスト：大橋キッカ
監督：石平信司
助監督：山田 晃
シリーズ構成：中村能子
キャラクターデザイン：藤井まき
美術監督：黛 昌樹
色彩設計：桂木今里
撮影監督：下崎 昭
編集：白石あかね
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
録音：鶴巻慶典
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
音楽：大橋 恵
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：スタジオディーン
製作：「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会
■キャスト
近藤誠一郎 :伊東健人
アレシュ・インドラーク :前野智昭
ノルベルト :山下誠一郎
カミル :東地宏樹
ユーリウス :山口智広
白石優愛 :鎌倉有那
イスト :虎島貴明
シーロ :森崎ウィン
オルジフ :興津和幸
セリオ :井澤詩織
シーグヴォルド :小野友樹
©2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会
■＜Back to Back Billboard Live＞
カルテット編成で魅せる特別公演
2026年2月8日(日)THE CLUB NAGASAKI
1stステージ 開場13:00 開演14:00 / 2ndステージ 開場16:00 開演17:00
https://www.nagasakistadiumcity.com/the_club/
2026年2月11日(水・祝)ビルボードライブ大阪
1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00
https://www.billboard-live.com/osaka/details
2026年2月14日(土)ビルボードライブ横浜
1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00
https://www.billboard-live.com/yokohama/details
関連リンク
◆MORISAKI WIN オフィシャルサイト
◆MORISAKI WIN オフィシャルX
◆MORISAKI WIN オフィシャルInstagram
◆MORISAKI WIN オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MORISAKI WIN オフィシャルTikTok