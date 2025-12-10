Novel Core¡¢JESSE (RIZE / The BONEZ)¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡£½Õ¥Ä¥¢¡¼¤âÈ¯É½
Novel Core¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î14Æü(¿å)È¯Çä¤Î¥á¥¸¥ã¡¼4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤«¤éJESSE¡ÊRIZE / The BONEZ¡ËµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)¡×¤ò¡¢12·î15Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÍèÇ¯4·î¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãPERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026¡ä¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤Ï¡¢Novel Core¤¬ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¶¦Æ±À©ºî¼Ô¡¦JUGEM¤È¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦THE WILL RABBITS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥®¥¿¡¼¡¦Yuya Kumagai¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦Yuki Uchimura¤é¤È¶¦¤ËÀ©ºî¡£ÏÄ¤ó¤À¥ê¥Õ¤È±ÔÍø¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¡¢Novel Core¤ÈJESSE¤¬¸ß¤¤¤Î»ý¤ÁÌ£¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò·Ò¤®¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬¹âÅÅ°µ¤Ç¾×ÆÍ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£
¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Novel Core¤¬¥·¡¼¥ó¤ò¸Ù¤¤¤ÇÀï¤¦³Ð¸ç¤ä¡¢º®ÆÙ¤¹¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¿·À¤Âå¤¬¥·¡¼¥ó¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢JESSE¤ÏÄ¹Ç¯¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¸½¾ì¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¿°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤ºÁ°¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¥í¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÍëÌÄ¤Î¤è¤¦¤ËÇú¤¼¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Î¡È¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡É¤È¤·¤¿¾×·â¤È¡¢¸½¾ì¤òÍÉ¤é¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
12·î15Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢Apple Music / Spotify ¤Ç¤ÏPre-Add / Pre-Save¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤Ï12·î12Æü(¶â)20»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¦MBS¥é¥¸¥ª¡ØNovel Core¤ÎÆÈÁÏ¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡ÙÆâ¤Ç½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Î21»þ¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬Novel Core¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Novel Core¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢¼«¿È¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦ THE WILL RABBITS¤È¤È¤â¤Ë2026Ç¯4·î¤è¤ê6ÅÔ»Ô7¸ø±é¤ò½ä¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãPERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü¤è¤êNovel Core Official Fan Club ¡ÈCOREHOUSE¡É¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëË½§PIT¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)¡×
2025Ç¯12·î15Æü(·î) ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Pre-add / Pre-save : https://avex.ffm.to/bilibili
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
¢£¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥ÈOverture for PERFECTLY DEFECTiVE
Music : JUGEM, Novel Core
Produced by JUGEMDiRTY NASTY
Lyrics : Novel Core
Music : Novel Core, JUGEM, Yuya Kumagai, Yuki Uchimura
Produced by JUGEM¥Ó¥ê¥Ó¥ê feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)
Lyrics : Novel Core, JESSE
Music : Novel Core, JESSE, JUGEM, Yuya Kumagai, Yuki Uchimura
Produced by JUGEM¤¢¤ä¤È¤ê¥³¥ó¥Æ¥Ë¥å¡¼
Lyrics : Novel Core
Music : Novel Core, JUGEM, Yuki Uchimura
Produced by JUGEM¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤
Lyrics : Novel Core
Music : Novel Core, Xansei
Produced by XanseiWake Up! TOKYO
Lyrics : Novel Core
Music : Novel Core, JUGEM, Yuya Kumagai, Yuki Uchimura, Hibiki Sato
Produced by JUGEMFRiENDS
Lyrics : Novel Core
Music : Novel Core, JUGEM, Yuya Kumagai
Produced by JUGEMSkit
Music : Yuki Uchimura
Produced by Yuki Uchimura2025.11.07 (demo)
Music : Novel Core, Yuki Uchimura, Yuya Kumagai, Hibiki Sato, JUGEM
Produced by Yuki UcimuraHAPPY 365
Lyrics : Novel Core
Music : Novel Core, Yuki Uchimura, Yuya Kumagai, Hibiki Sato, JUGEM
Produced by THE WILL RABBITSHANERO!!!
Lyrics : Novel Core
Music : Novel Core, JUGEM, Yuya Kumagai, Yuki Uchimura
Produced by JUGEMC.O.R.E
Lyrics : Novel Core
Music : Novel Core, JUGEM, K LARK a.k.a. KOTA, Yuya Kumagai
Produced by JUGEMEVER EVER GREEN
Lyrics : Novel Core
Music : Novel Core, JUGEM, Yuya Kumagai
Produced by JUGEM¥×¥é¥¤¥É
Lyrics : Novel Core
Music : Novel Core, JUGEM, Yuya Kumagai
Produced by JUGEM
¢£MBS¥é¥¸¥ª¡ØNovel Core¤ÎÆÈÁÏ¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍËÆü 20:00~20:55
¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡§Novel Core
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.mbs1179.com/core/
¢£¡ãPERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026¡ä
¡Ú¸ø±éÆüÄø¡Û
¡¦2026Ç¯4·î15Æü(¿å) Åìµþ
²ñ¾ì¡§·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM (OPEN 18:00 / START 19:00)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó
03-3499-6669 (·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00)
¡¦2026Ç¯5·î29Æü(¶â) ËÌ³¤Æ»
²ñ¾ì¡§»¥ËÚ PENNY LANE24 (OPEN 18:00 / START 19:00)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö
050-3504-8700 (Ê¿Æü11:00¡Á18:00)
¡¦2026Ç¯5·î31Æü(Æü) µÜ¾ë
²ñ¾ì¡§ÀçÂæ Rensa (OPEN 16:00 / START 17:00)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§GIP
GIP¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à (https://www.gip-web.co.jp/t/info)
¡¦2026Ç¯6·î6Æü(ÅÚ) Âçºå
²ñ¾ì¡§Âçºå BIGCAT (OPEN 17:00 / START 18:00)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§YUMEBANCHI (Âçºå)
06-6341-3525 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00)
¡¦2026Ç¯6·î7Æü(Æü) Ê¡²¬
²ñ¾ì¡§Ê¡²¬ UNITEDLAB (OPEN 17:00 / START 18:00)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ
0570-09-2424 (Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË¡§11:00¡Á15:00)
¡¦2026Ç¯6·î19Æü(¶â) °¦ÃÎ
²ñ¾ì¡§Ì¾¸Å²° DIAMOND HALL (OPEN 18:00 / START 19:00)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
052-320-9100 (12:00¡Á18:00)
¡¦2026Ç¯6·î26Æü(¶â) Åìµþ
²ñ¾ì¡§Ë½§PIT
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â´Þ¤à¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â ¡Û
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
°ìÈÌ¡§\6,000 (ÀÇ¹þ)
³Ø³ä¡§\5,000 (ÀÇ¹þ)
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¡Û
¡CORE HOUSEÀè¹Ô (ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12/10(¿å)18:00¡Á12/21(Æü)23:59
Novel Core Official Fan Club ¡ÈCOREHOUSE¡É : https://bmsg.shop/pages/novelcore-fc-members
¢B-TownÀè¹Ô (ÃêÁª) ¢¨Architect / Resident Î¾¥³¡¼¥¹ÂÐ¾Ý
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12/27(ÅÚ)12:00¡Á1/4(Æü)23:59
BMSG¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó ¡ÈB-Town¡É: https://bmsg.tokyo/b_town/
£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1/9(¶â)12:00¡Á2/1(Æü)23:59¡¡¡¡
https://eplus.jp/novelcore/
¤ºÇÂ®¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼ (ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2/6(¶â)12:00¡Á2/15(Æü)23:59¡¡¡¡
https://eplus.jp/novelcore/
¥ºÇ½ª¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼ (ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2/20(¶â)12:00¡Á3/8(Æü)23:59
https://eplus.jp/novelcore/
¦°ìÈÌÈ¯Çä
3/20(¶â) 12:00¡Á
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¹ØÆþËç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ 1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Æþ¾ì¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ßÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¤³¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤Ï¾¦ÉÊ²½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¦²ø²æÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼«¤ÎÀÕÇ¤¤È¤´È½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢½½Ê¬¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡ãBiRTH OF CORE: Lv.25¡ä
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
OPEN 17:30 / START 18:30
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¡¡03-3499-6669¡Ê·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00¡Ë
