サカナクションの全国ツアー＜SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”＞のファイナルとなった神奈川・Kアリーナ横浜での追加公演が映像作品化され、2026年3月18日（水）にリリースされることが決定した。

今作はバンドにとって約3年ぶりとなった新曲「怪獣」を携え開催された全国ホールツアー＜SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”＞の追加公演Kアリーナ横浜2日間のうち、8月27日（水）ファイナル公演を映像作品化したもの。映像作品化にあたっては総合演出を務めた田中裕介氏自らが本作品用に改めてディレクションを施し、さらにパッケージデザインも担当。ライブのコンセプトを作品として昇華させるべくトータルプロデュースを行っている。

完全生産限定盤Blu-ray/DVDは、怪獣のロゴが立体的に配置されたポリプロピレン製ハードカバー仕様となっており、メンバーやスタッフのインタビューや楽曲解説が掲載された128P（予定）に及ぶブックレットが同梱されている。また、特典映像として、8月26日の公演で披露された「アドベンチャー」、「モノクロトウキョー」2曲のライブ映像に加えて、サカナクションが所属するレコード会社スタッフが撮影したメンバー密着の記録映像を収録。楽曲「怪獣」がどのように産み出され、解き放たれていったかを、メンバー、スタッフのリアルなやり取りを通じて確認できる。

NF member限定セットには、完全生産限定盤Blu-rayに加えて、本編映像のライブ音源を収録した2枚組CDと、記念グッズとしてオリジナル・ジグソー・パズルが特典として付属される。

なお、Blu-ray盤は通常のステレオ音声に加えてDolby Atmosを採用。完全生産限定盤の購入者（Blu-ray、DVD共通）には、Dolby Atmos音声でライブ映像を視聴できる『NeSTREAM』のシリアルコードが期間限定で付帯されており、ライブ会場の臨場感をいつでも手軽に体験できるようになっている。

■LIVE Blu-ray『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』

2026年3月18日(水)発売 特設サイト https://cf.sakanaction.jp/feature/kaiju_blu-ray

購入リンク https://www.jvcmusic.co.jp/sakanaction/Linkall/VIZL-2508.html

NF member限定セット https://store.plusmember.jp/sakanaction/products/detail.php?product_id=102027 本編ディスク

※全形態共通

【収録曲】

1​. GO TO THE FUTURE 2​. サンプル 3​. ライトダンス 4​.『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 5​.ネイティブダンサー 6​.ワンダーランド 7​.enough 8​.フクロウ 9​.ドキュメント 10​.怪獣 11​.アルクアラウンド 12​.モス13​.夜の踊り子 14​.アイデンティティ 15​.多分、風。 16​.ルーキー 17​.新宝島 18​.グッドバイ

＜アンコール＞ 1​.ミュージック 2.セントレイ 3.プラトー 4​.忘れられないの 5​.ナイトフィッシングイズグッド 特典ディスク

※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典

・ボーナストラックとして「アドベンチャー」、「モノクロトウキョー」（2025年8月26日公演より）を収録

・レコード会社スタッフが撮影し続けた”怪獣”の裏側。メンバー密着記録映像。 豪華特殊仕様

※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典

・ポリプロピレン製ハードカバー仕様

・スペシャル・ブックレット付（メンバー、スタッフへのインタビュー、演出を務めた田中監督による楽曲ごとの演出解説他、128P予定） 「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード付

※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典 *ライブ本編のみ対応

＊「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。音声はステレオ、またはドルビーアトモスでお楽しみいただけます。(視聴可能期間：2027年3月17日まで) アプリ詳細はこちらをご参照ください。 https://nestreamlive.radius.co.jp/ 特典CD （ライブ音源 2CD）

※NF member限定セットのみ

本編ディスクのライブ音源を２枚組で収録。 特典グッズ

※NF member限定セットのみ

・オリジナル・ジグソーパズル ＜商品ラインナップ＞

NF member 完全生産限定セット

Blu-ray：￥15,620円（税込）

【収録内容】

・本編ディスク

・特典ディスク

・豪華特殊仕様 (特製ハードケース＋128Pスペシャル・ブックレット)

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入

・特典CD：ライブ音源2CD

・特典グッズ：オリジナル・キューブパズル 完全生産限定盤

Blu-ray：VIZL-2508 ￥10,560円（税込）

DVD： VIZL-2509 ￥10,560円（税込） 【収録内容】

・本編ディスク

・特典ディスク

・豪華特殊仕様 (特製ハードケース＋128pスペシャル・ブックレット)

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入 通常盤

Blu-ray：VIXL-510 ￥5,980円 (税込)

DVD： VIBL-1212〜1213 ￥5,980円（税込）

【収録内容】

・本編ディスク ■音声仕様

[Blu-ray] LPCM Stereo/ Dolby Atmos *ライブ映像のみDolby Atmos対応。

[DVD] LPCM Stereo / Dolby Digital

■字幕表示機能付き（＊全形態共通） 【チェーン別購入者特典】

サカナクション LIVE Blu-ray & DVD 「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 のチェーン別オリジナル購入特典が決定！

下記チェーン店、および、ショッピングサイトにてサカナクション LIVE Blu-ray & DVD「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」をお買い上げの方に、特典を先着でプレゼント致します。特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求め下さい。 【対象商品】

発売日：2026年3月18日（水）

アーティスト：サカナクション

タイトル：SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”

[完全生産限定盤Blu-ray] [2BD] / VIZL-2508 / ￥10,560円（税込）

[完全生産限定盤DVD] [3DVD] / VIZL-2509 / ￥10,560円（税込）

[通常盤Blu-ray] [BD] / VIXL-510 / ￥5,980円 (税込)

[通常盤DVD] [2DVD] / VIBL-1212〜1213 / ￥5,980円 (税込) 【特典内容】

未定（後報） 【対象店】

■TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

特典内容未定（type A） ■HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

特典内容未定（type B） ■Amazon.co.jp

特典内容未定（type C） ■楽天ブックス

特典内容未定（type D） ■VICTOR ONLINE STORE

特典内容未定（type E） ■sakanaction ONLINE STORE

特典内容未定（type F） ※Amazon.co.jp 、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

※『特典内容未定（type E）』は、本映像商品の発売日以降、サカナクション・ワンマン公演会場にてサカナクションのCD、レコード、映像商品を1会計につき計5,000円（税込）以上お買い上げの方にも先着でプレゼントいたします。但し特典は無くなり次第終了となります。

※上記各特典は数に限りがございます。お早めにご予約下さい。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

■＜山口一郎の遭遇＞

2026年

03月04日（水）両国国技館 夜公演

03月05日（木）両国国技館 昼公演

03月05日（木）両国国技館 夜公演 ・チケット情報

詳細は後日発表となります。 山口一郎の遭遇 特設サイト https://sakanaction.jp/feature/sogu