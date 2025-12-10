高額な報酬を支払うとうたい、実際は強盗や詐欺などの犯罪に加担させる闇バイト。金沢市で10日、高校生らがゲームを通してその危険性を学ぶ講習会が開かれました。



この日、金沢市内の高校生らが参加したのは…



「もっとエスカレートすると、掛け子っていって、実際にオレオレ詐欺の電話する人、やらされたりとか」



闇バイトの危険性を疑似体験するゲームです。

この取り組みは、石川県警とゲームを開発した東京のスタートアップなどが行ったもので、10日は金沢龍谷高校の3年生が参加しました。



生徒らは、動画配信者が失踪し、SNSに残された投稿などから事件の真相に迫るゲームに参加。



身分証と一緒に顔写真を送らせたり、高額な報酬を提示した上で言葉巧みに誘導し、犯罪に加担させる手口を学びました。



ゲームを開発したクラスルームアドベンチャー・今井 善太郎 代表：

「SNS活用できるとめっちゃ便利なので、どんどん使ってほしいんですけど、意外とフォロワー少なくても悪いやつ見てて、こいつ誘っちゃおうみたいな風に思われてるかもしれないので、ちょっと気をつけてみてください」

参加した高校生：

「すごいリアルで身近な感じがすごい怖い。自分自身が巻き込まれる可能性があるっていうのを理解して生活していきます」



石川県警本部人身安全 少年保護対策課・新堂 康晴 次席：

「闇バイトに応募すると、犯罪に加担させられたり、取り返しのつかないことになりますので、十分注意していただきたいと思います」



石川県内ではことし、闇バイトでの犯罪行為で43人が検挙されていて、県警では「知らずに巻き込まれた場合は、どの段階でも必ず相談してほしい」としています。