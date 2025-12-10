平手友梨奈、ソロ初ライブ＜1st LIVE “零”＞が映像作品化
平手友梨奈によるソロ初のLIVE Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』が、2026年2月4日（水）に発売されることが決定した。発表にあわせジャケット写真も公開されている。
本作には、2025年8月21日にZepp DiverCity (TOKYO)で開催された自身初のワンマンライブ＜平手友梨奈 1st LIVE “零”＞の模様を収録。ライブ本編映像のほか、リハーサルなどの舞台裏をフィーチャーしたドキュメンタリー映像も特別収録する。また、パッケージにはライブ写真のフォトブック60Pとフォトカード（5種の内1枚ランダム封入）も同梱される。
初のワンマンライブの映像をぜひ、楽しんでほしい。
■LIVE Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』
2026年2月4日（水）発売
予約リンク：https://hirate-yurina.lnk.to/live_zeroWE
■Blu-ray, DVD 収録内容（全形態共通）
誰がその鐘を鳴らすのか?
サイレントマジョリティー
きっかけ
bleeding love
俺らの未来
shooting star
ALL I WANT
ひと夏の経験
仮面舞踏会
GLAMOROUS SKY
イニミニマイニモ
I’m human
『1st LIVE “零”』DOCUMENTARY
【形態、価格、品番】
■Blu-ray
形態：通常盤（初回プレス盤）
価格：7,700円（税込）
品番：TYXT-19044 POS：4988031836606
初回プレス盤限定特典：フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）
※初回プレス盤（TYXT-19044）は在庫終了次第、フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）の無い、「通常盤」（価格：7,700円（税込）品番：TYXT-10081 POS：4988031836583）に切り替わります。
商品仕様：
・Blu-ray：ライブ本編＋ドキュメンタリー
・三方背ケース
・ライブフォトブック60P
■DVD
形態：通常盤（初回プレス盤）
価格：7,700円（税込）
品番：TYBT-19053 POS：4988031836613
初回プレス盤限定特典：フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）
※初回プレス盤（TYBT-19053）は在庫終了次第、フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）の無い、「通常盤」（価格：7,700円（税込）品番：TYBT-10097 POS：4988031836590）に切り替わります。
商品仕様：
・DVD：ライブ本編＋ドキュメンタリー
・三方背ケース
・ライブフォトブック60P
※Blu-rayとDVDの初回プレス盤に封入のフォトカードは同じものです。
◾️「失敗しないメンヘラの育て方」
2025年10月29日（水）配信
配信リンク： https://hirate-yurina.lnk.to/menheraPR
