平手友梨奈によるソロ初のLIVE Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』が、2026年2月4日（水）に発売されることが決定した。発表にあわせジャケット写真も公開されている。

本作には、2025年8月21日にZepp DiverCity (TOKYO)で開催された自身初のワンマンライブ＜平手友梨奈 1st LIVE “零”＞の模様を収録。ライブ本編映像のほか、リハーサルなどの舞台裏をフィーチャーしたドキュメンタリー映像も特別収録する。また、パッケージにはライブ写真のフォトブック60Pとフォトカード（5種の内1枚ランダム封入）も同梱される。

初のワンマンライブの映像をぜひ、楽しんでほしい。

■LIVE Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』

2026年2月4日（水）発売

予約リンク：https://hirate-yurina.lnk.to/live_zeroWE ■Blu-ray, DVD 収録内容（全形態共通）

誰がその鐘を鳴らすのか?

サイレントマジョリティー

きっかけ

bleeding love

俺らの未来

shooting star

ALL I WANT

ひと夏の経験

仮面舞踏会

GLAMOROUS SKY

イニミニマイニモ

I’m human 『1st LIVE “零”』DOCUMENTARY 【形態、価格、品番】

■Blu-ray

形態：通常盤（初回プレス盤）

価格：7,700円（税込）

品番：TYXT-19044 POS：4988031836606

初回プレス盤限定特典：フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）

※初回プレス盤（TYXT-19044）は在庫終了次第、フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）の無い、「通常盤」（価格：7,700円（税込）品番：TYXT-10081 POS：4988031836583）に切り替わります。 商品仕様：

・Blu-ray：ライブ本編＋ドキュメンタリー

・三方背ケース

・ライブフォトブック60P ■DVD

形態：通常盤（初回プレス盤）

価格：7,700円（税込）

品番：TYBT-19053 POS：4988031836613

初回プレス盤限定特典：フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）

※初回プレス盤（TYBT-19053）は在庫終了次第、フォトカード（5種の内1枚ランダム封入）の無い、「通常盤」（価格：7,700円（税込）品番：TYBT-10097 POS：4988031836590）に切り替わります。 商品仕様：

・DVD：ライブ本編＋ドキュメンタリー

・三方背ケース

・ライブフォトブック60P ※Blu-rayとDVDの初回プレス盤に封入のフォトカードは同じものです。

