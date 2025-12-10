グラビティ、謎のサイトが出現
グラビティのオフィシャルサイト、SNSに突如、謎のURLが出現した。
どうやらこれを踏んだ先にある謎のサイトには、12月21日に渋谷WOMBで行われるツアーファイナルまで、毎日違ったコンテンツが掲載されるようだ。
だが、どの時間帯に開いてもコンテンツが表示される訳ではないとのこと。ただ、こちらも「黒」というシングルのタイトルがヒントになっているようだ。
URL：https://happinet-music.com/kuro-sp/
◼︎ライブ情報
2025/12/12 名古屋ダイアモンドホール
＜fiveStars presents 「A LIVE -2025-」＞
2025/12/21 渋谷WOMB
＜グラビティONEMAN 死体蹴り TOUR FINAL ~東京~＞
2025/12/25 西荻窪ベティールーム
＜グラビティONEMAN 幻、十二ノ空~東京~＞
2025/12/28 渋谷REX
＜マチルダ × グラビティ 2MAN『#グラルダ』＞
2025/12/29 赤羽ReNY
＜rivabook presents 「FINAL CUP 2025」＞杏・リクト。出演
2025/12/31 川崎CLUB CITTA’グラビティ
＜Royz Presents 2025-2026 COUNT DOWN LIVE 「GOD FES」＞
2026/01/04 渋谷REX
＜グラビティONEMAN LIVE 「夜明けエラー」＞
2026/01/24 池袋EDGE
＜グラビティONEMAN 黒服限定GIG＞
2026/01/25 赤羽ReNY alpha
＜THE_PiTY.始動主催EVENT「東京初期衝動」＞
2026/01/31 大阪 Yogibo META VALLEY
＜ZEAL LiNkun TOUR 2025-26 -大阪-＞
2026/02/07 浜松窓枠
＜ZEAL LiNkun TOUR 2025-26 -静岡-＞
2026/02/11 池袋EDGE
＜グラビティONEMAN 白服限定GIG＞
2026/02/14 仙台Rensa
＜ZEAL LiNkun TOUR 2025-26 -宮城-＞
2026/02/21 渋谷ストリームホー
＜ ZEAL LiNkun TOUR 2025-26 -東京-＞
2026/03/13 初台DOORS
＜蛾と蝶 presents「胡蝶フラグメント」＞
2026/03/15 キネマ俱楽部
＜緩菜 生誕祭 「超!!緩菜狩り〜愛されて周年〜」 ＞リクト。出演