「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」

印象的なキャッチコピーと共に、ポルノグラフィティがEP「種」のリリース、全国ツアー＜水＞の開催、13thアルバム『果実』のリリースを同時に発表した。

2026年秋頃にリリース予定のオリジナルアルバム『果実』は、2022年にリリースした『暁』以来約4年ぶり。先の見えない未曾有の時代を“暁”への祈りとともに歩み積み上げてきた道の先にメジャーデビュー25周年という旗を立て、今なお音楽をつないできたポルノグラフィティの最新アルバムは、全曲がシングルといっても過言ではない、これまでとこれからが1曲1曲に凝縮されたベストアルバムのような作品となる。

そんなアルバム『果実』のリリースに先駆け、2月にEP「種」を配信リリース。2月末より開催される全国ツアーの前に聴いてほしいという思いから、「果実」の新録曲から選び抜かれた楽曲群で構成される。

全国ツアーはツアーを通して会場のお客さんの熱気・歓声やさまざまな想いが、“種”たちへの刺激と栄養となり、さらに作品が成熟するという思いから、20thライヴサーキット＜水＞というタイトルになることが発表された。

本日新たに、5月6日(水)に東京 SGC ホール有明公演も追加発表となったが、2月27日（金）市原市市⺠会館公演（千葉）を皮切りにファイナル東京ガーデンシアターまでの全国28ヶ所35公演となり、ポルノグラフィティとしても久しくツアーで訪れていなかった地域も含まれる。

本日よりオフィシャルファンクラブ「love up!」チケット最速先行受付もスタートしている。

＜20thライヴサーキット“水”＞

2026年

2月27日(金) 千葉 市原市市民会館 大ホール

17:30開場 / 18:30開演

3月3日(火) 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

17:30開場 / 18:30開演

3月5日(木) 鳥取 米子コンベンションセンター 多目的ホール

17:30開場 / 18:30開演

3月6日(金) 島根 島根県芸術文化センター 「グラントワ」大ホール

17:30開場 / 18:30開演

3月19日(木) 静岡 アクトシティ浜松 大ホール

17:30開場 / 18:30開演

3月23日(月) 大阪 フェスティバルホール

17:30開場 / 18:30開演

3月24日(火) 大阪 フェスティバルホール

17:30開場 / 18:30開演

3月27日(金) 新潟 新潟県民会館

17:30開場 / 18:30開演

4月2日(木) 京都 ロームシアター京都 メインホール

17:30開場 / 18:30開演

4月4日(土) 福井 フェニックス・プラザ エルピス大ホール

16:30開場 / 17:30開演

4月6日(月) 石川 金沢歌劇座

17:30開場 / 18:30開演

4月10日(金) 香川 レグザムホール 大ホール

17:30開場 / 18:30開演

4月13日(月) 愛媛 松山市民会館 大ホール

17:30開場 / 18:30開演

4月18日(土) 北海道 帯広市民文化ホール 大ホール

16:30開場 / 17:30開演

4月20日(月) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

17:30開場 / 18:30開演

4月21日(火) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

17:30開場 / 18:30開演

4月24日(金) 東京 府中の森芸術劇場 どりーむホール

17:30開場 / 18:30開演

4月26日(日) 茨城 ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

16:30開場 / 17:30開演

5月6日(水) 東京 SGCホール有明

16:30開場 / 17:30開演

5月8日(金) 広島 広島文化学園HBGホール

17:30開場 / 18:30開演

5月9日(土) 広島 広島文化学園HBGホール

16:30開場 / 17:30開演

5月15日(金) 秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

17:30開場 / 18:30開演

5月17日(日) 岩手 トーサイクラシックホール岩手 大ホール 16:30開場 / 17:30開演

5月19日(火) 宮城 仙台サンプラザホール

17:30開場 / 18:30開演

5月20日(水) 宮城 仙台サンプラザホール

17:30開場 / 18:30開演

5月29日(金) 三重 三重県文化会館 大ホール

17:30開場 / 18:30開演

5月30日(土) 岐阜 長良川国際会議場 メインホール

16:30開場 / 17:30開演

6月9日(火) 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

17:30開場 / 18:30開演

6月10日(水) 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

17:30開場 / 18:30開演

6月14日(日) 長崎 アルカスSASEBO 大ホール

16:30開場 / 17:30開演

6月16日(火) 福岡 福岡サンパレス ホテル＆ホール

17:30開場 / 18:30開演

6月17日(水) 福岡 福岡サンパレス ホテル＆ホール

17:30開場 / 18:30開演

6月20日(土) 沖縄 沖縄コンベンションセンター 劇場棟

16:30開場 / 17:30開演

7月7日(火) 東京 東京ガーデンシアター

17:30開場 / 18:30開演

7月8日(水) 東京 東京ガーデンシアター

17:30開場 / 18:30開演

※開場・開演時間は変更になる場合がございます ▼チケット料金

指定席：11,000円（税込） ▼love up! チケット先行受付（抽選）エントリー期間

12月10日（水）18:00〜12月22日（月）23:59

＜みなとみらいロマンスポルノ’25 〜THE OVEЯ〜＞

2025年12月28日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

2025年12月29日（月）開場 17:00 / 開演 18:00

2025年12月31日（水）開場 21:00 / 開演 22:30（カウントダウン公演 ※love up! 会員限定）