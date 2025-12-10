ジェームズ・キャメロン、『アバター』続編を増やすもスタジオ猛反対→「20億ドル稼げるチャンスがあるのに何が問題なの？」と反論
ジェームズ・キャメロンによる大ヒットシリーズで、12月19日に待望の第3弾『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の日米同時公開を控える『アバター』。続編についてスタジオから反対された際、キャメロン監督は「20億ドル稼げるチャンスがあるのに何が問題なのか？」と堂々反論したそうだ。
【動画】パンドラの秘密が明かされる―『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』本予告
キャメロン監督はDiscussing Filmのインタビューで、第1弾の大ヒットを受け、続編の構想を始めた頃を振り返り、「3作品とする予定が、4作品になりました。第2弾を2つに分け、第2弾と第3弾にしたのです」とコメント。当初は、『アバター：ザ・ウェイ・オブ・ウォーター』と『ファイヤー・アンド・アッシュ』を一つの作品として公開する予定だったようだ。
同シリーズは大規模な予算が投入されることで知られる。その大掛かりなシリーズが、4部作から5部作へと拡大することを意味するが、スタジオはすぐには首を縦に振らなかったそうだ。「スタジオからはかなりの反対意見が出ました。私は、『ちょっと待ってくれ。さらに20億ドル稼ぐチャンスだと言うのに、どこが問題なんだ？』と反論しましたよ」と明かした。
2009年に公開された1作目『アバター』は、世界で29億ドルの興行収入を記録し、今もなお、歴代最高記録を維持している。2022年に公開された『ウェイ・オブ・ウォーター』も歴代3位となる23億ドルを記録しており、19日に公開される『ファイヤー・アンド・アッシュ』にも期待がかかる。
なおキャメロン監督によると、第4弾はすでに撮影を終えているが、第5弾の製作については『ファイヤー・アンド・アッシュ』の成功に掛かっているそうだ。
