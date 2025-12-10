男女二つの魂を宿すバーチャルアーティスト「SHINO」誕生。 デビューシングル「EGO」配信へ
フロンティアワークスとヤマハミュージックコミュニケーションズが手がける歌・ダンス・CGが融合した新アーティストプロジェクトより、新たなバーチャルアーティスト「SHINO（シノ）」のデビューが決定した。SHINOは12月17日（水）よりデジタルシングル「EGO」をリリースする。
SHINOは一つの身体に“男性”と“女性”の二つの魂を宿した、楽曲や演出に応じて人格が切り替わるアーティスト。SHINO-BEAT（男性人格）、SHINO-LOOP（女性人格）の2形態によって、歌声・言葉遣い・所作・ダンスが変化する新しい表現を、EDM・ソウル・ファンクなどリズム主体のワールドワイドな音楽とともに届けていく。
デビュー作となる「EGO」はアグレッシブなハード系EDMとなる模様。楽曲配信に続いて今後は、ミュージックビデオ、CGとダンスが一体となった立体的なライブパフォーマンス、SNS展開など、リアルとバーチャルを横断する発信を予定している。新しい“人格の切り替え式ライブ体験”に注目してほしい。
また、2026年1月7日には第2弾シングル「SUSHI BOYS HERO」のリリースも決定している。
■デジタルシングル「EGO」
2025年12月17日（水）配信スタート
https://SHINO.lnk.to/EGO
※各音楽配信サービスサイトは配信日までに順次追加されます。
品番：YCCI-10600
ダウンロード配信価格：￥261（税込）ほか
■参加クリエイター
ボーカル：松岡侑李
キャラクターデザイン：ぽん豆°
振付：REIKA
ダンサー（男性）：根本琉空
ダンサー（女性）：菊池はな（ohana）
商品紹介ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1212
