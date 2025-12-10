フロンティアワークスとヤマハミュージックコミュニケーションズが手がける歌・ダンス・CGが融合した新アーティストプロジェクトより、新たなバーチャルアーティスト「SHINO（シノ）」のデビューが決定した。SHINOは12月17日（水）よりデジタルシングル「EGO」をリリースする。

SHINOは一つの身体に“男性”と“女性”の二つの魂を宿した、楽曲や演出に応じて人格が切り替わるアーティスト。SHINO-BEAT（男性人格）、SHINO-LOOP（女性人格）の2形態によって、歌声・言葉遣い・所作・ダンスが変化する新しい表現を、EDM・ソウル・ファンクなどリズム主体のワールドワイドな音楽とともに届けていく。

デビュー作となる「EGO」はアグレッシブなハード系EDMとなる模様。楽曲配信に続いて今後は、ミュージックビデオ、CGとダンスが一体となった立体的なライブパフォーマンス、SNS展開など、リアルとバーチャルを横断する発信を予定している。新しい“人格の切り替え式ライブ体験”に注目してほしい。

また、2026年1月7日には第2弾シングル「SUSHI BOYS HERO」のリリースも決定している。