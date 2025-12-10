ジェラルド・バトラー主演クライム・アクション『アウトローズ』、本予告映像＆場面カットを解禁
ジェラルド・バトラー主演映画『アウトローズ』より、本予告映像と場⾯カットが解禁された。
【動画】史上最高難度のダイヤモンド強盗計画 『アウトローズ』予告が公開
本作は、型破りな刑事“ビッグ・ニック”が最凶強盗犯ドニーを追うなかで、思いもよらぬ危険な計画に⾝を投じていく緊迫と極限のクライム・アクション。銃撃戦と巧妙な駆け引きが張り詰めるストーリーが展開する。
休職処分中のロサンゼルス郡保安局刑事ニック（ジェラルド・バトラー）は、銀⾏強盗事件ののち逃亡したドニー（オシェア・ジャクソン・Jr.）の⾏⽅を追って、単⾝ヨーロッパへ。やがて、ドニーが窃盗を繰り返す犯罪組織と⾏動を共にしているとの情報をつかんだニックは、世界最⼤のダイヤモンド取引所を狙う壮⼤な強盗計画に巻き込まれていく。
監督＆脚本は、前作『ザ・アウトロー』で⾼い評価を得たクリスチャン・グーデガスト。
本作は1⽉に全⽶公開され、公開初⽇興⾏収⼊第1位（BOX OFFICE MOJO調べ）を記録し、すでに第3作の製作が決定している。
本予告映像には、ニックがかつて取り逃した宿敵ドニーを執念深く追跡する姿が―。ついに彼の居場所を突き⽌めたニックは、ドニーに対して“ある驚きの提案”を持ちかける。
場⾯カットでは、フランスを舞台に仕掛けられる強奪計画の⼀端や、宿敵のはずの2⼈が同じ⾞に乗り合わせるシーンも。
さらに、ムビチケ前売券（オンライン）が12⽉12⽇10時より発売となることが決まった。
映画『アウトローズ』は、2026年1月23日より全国公開。
