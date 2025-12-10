マギー

　ファッションモデルのマギーが10日までに自身のインスタグラムを更新。愛車のショットを複数枚披露すると、称賛の声が多数寄せられた。

【写真】マギー、愛車が「カッコよすぎ！」　社内の様子やウイングも（4枚）

　抜群のスタイルもさることながら、車好きとしても注目を集めているマギー。YouTubeでは現金で車を購入した動画も話題となっていた。

　今回の投稿では「毎日駆け抜けてるよ」とつづり、愛車のポルシェ「718ケイマン GT4 RS」に乗車中の姿や、外からのショットを複数枚投稿。ウイングや車内の様子など本格的な仕様が目を引く。ファンからは「ほんと似合う」「カッコいい！」「素敵」などのコメントが集まっている。

引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）