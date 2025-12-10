“なんとなく”のボブは卒業ー！！【40・50代】が一気にこなれる♡「おすすめボブ」

シンプルなボブでも、レイヤーの入れ方や毛束の動かし方で、印象が大きく変わります。明るさや質感を整えるだけでも、一気にこなれた雰囲気に。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人にちょうどいい、こなれボブをご紹介します。今までのシンプルなボブから印象チェンジしたいなら、ぜひチェックしてみて。

軽さと柔らかさを添えるベージュのボブレイヤー

ベージュが柔らかい印象を添えるボブレイヤー。ベースはプツっと残したラインで外ハネにし、トップは毛束を軽く揺らすように動きを出しています。レイヤーによる軽さが自然な立体感につながり、まとまりすぎないこなれ感をプラス。シンプルなボブから変化を付けたい人にも取り入れやすいデザインです。

艶ブラウンで上品に！ ワンレン風レイヤーボブ

ワンレン風に見えながら、しっかりとレイヤーを入れたくびれボブ。ナチュラルブラウンの艶がベースのまとまりを高め、肩に触れる部分は外ハネで軽さをプラスしています。落ち着いた印象ながら、柔らかい動きが加わることでこなれた雰囲気に。上品さをキープしたい人にも取り入れやすいデザインです。

クセの動きをいかしたふんわりミニボブ

自然なクセを生かしてつくるミニボブ。耳ラインでふんわりとふくらみ、そのあと緩やかにくびれるシルエットが印象的です。毛先は軽く外ハネで、耳掛けで顔まわりはすっきりと。多毛の人でもまとまりやすいコンパクト感で、スタイリング剤を少し使うだけでウエッティな質感にも寄せられそうな、扱いやすいデザインです。

巻きアレンジの丸みボブ

顎ライン上の丸みボブに、表面だけ巻きアレンジを加えたスタイル。ベースはプツっとしたラインで整えつつ、表面の毛束をつまむように巻くことで自然な動きが生まれています。重さを残した丸みの中に軽やかな揺れが加わり、地味にならず程よく華やかに。シンプルなボブにちょっとした変化をつけたい人にも、取り入れやすいデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@osm1019様、@amimotoki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里