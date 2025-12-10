◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１０日、栗東トレセン

こんなに時計が出ているとは思わなかった。アルバンヌはＣＷコースに単走で入ると、ゆったりとしたペースを刻んでいく。最後の直線で軽く仕掛けると、跳びが大きく、滞空時間の長いフットワークを繰り出し、６ハロン８０秒１―１１秒６の好タイムでフィニッシュ。穂苅助手は「直線に向いた時のストライドがしっかりと伸びていて、状態は良さそうですよ」と満足そうにうなずいた。

田中博厩舎の特徴でもある、追い切り前の時間をかけたフラットワークに目を凝らした。６月の新馬戦（２着）の時も栗東入りしていたが、当時と比べると筋肉の盛り上がりが全く違う。特に首回りがボリュームアップし、この半年で間違いなく成長している。

前走のサフラン賞では上がり３ハロン３３秒７の切れ味を見せて２連勝。「思っている以上に切れます。競馬に行ってからの切れ味がいいですね」と同助手も能力の高さを再認識した。１週前には新コンビの坂井騎手が騎乗し、美浦・Ｗコースで６ハロン７８秒９―１１秒３と動いたように、出来は申し分ない。

新馬戦でこの舞台を選択したのも、阪神ＪＦ、そして来春の桜花賞を意識しているからこそ。「メンバーは強いですが、（栗東滞在や阪神の）経験値が生きてくれればと思います」。厩舎の期待馬が、３連勝でＧ１タイトルをつかむ。（山下 優）