¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡Ê69¡Ë¤¬10Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤¬°ÕÍß¤ò¼¨¤¹·ëº§¸å¤ÎµìÀ«»ÈÍÑË¡À©²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎÀ©ÅÙ²½°Æ¤Ï¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Î¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤Ä¤Ö¤·Ë¡°Æ¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¤Ä¤Ö¤·Ë¡°Æ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÅÜ¤ê¤¬´®¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¤È¤ÏÆ±¤¸ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡Ä¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¿¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤â
¡¡Ê¡Åç»á¤Ï¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎÀ©ÅÙ²½¤òÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¡Ê´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ò¡Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£9Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬µìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑË¡À©²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¿ÅÞ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¤Î¤¦¡Ê9Æü¡Ë¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Æâ³ÕÉÜ¤È¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢´±Å¡¤¬ÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÆÈÁö¤Ç¤¹¤«¡©¹â»ÔÁíÍý¤ÎË½Áö¤Ç¤¹¤«¡©¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡½Å¤Í¤Æ¡¢µìÀ«»ÈÍÑ¤ÎË¡À©²½¤ò¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ä¤Ö¤·Ë¡°Æ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿Ê¡Åç»á¤Ï¡Ö¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¡¢ÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎË¡À©²½Ë¡°Æ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï»¿À®¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç»á¤Ï¡Ö¹ñºÝµ¬Äê¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ÎÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤ÏÅÐÏ¿À©¡£¿ÈÊ¬³ÎÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÐÏ¿À©¤¬ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡¢¸ÍÀÒÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¡¢ÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤¿Ã¯¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤Î¸ÍÀÒÌ¾¤ÈÄÌ¾ÎÌ¾¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤È¤ê¤ï¤±³°¹ñ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÍÀÒÌ¾¡¢¥«¥Ã¥³ÄÌÌ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆüËÜ¸ìµºÜ¤ÏÁ´¤¯²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤¬ÅÐÏ¿À©¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÅÐÏ¿À©¤òÄÌÌ¾¤Ç¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ÏÂ¿Ê¬¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸ÍÀÒÌ¾¤ÈÄÌ¾ÎÌ¾¤É¤Ã¤Á»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼ÂÎã¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎÀ©ÅÙ²½¤ÏÌäÂê¤ò¤µ¤é¤Ëº®Íð¤µ¤»¡¢¥À¥Ö¥ë¥Íー¥à¤Çº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎÀ©ÅÙ²½Ë¡°Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤¿¤á¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊË¡Î§²þÀµ¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎÀ©ÅÙ²½¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Í¤¸¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢Á´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤è¤ê¸åÂà¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¡ÖÁ´¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¸Å¿§ÁóÁ³¡Ê¤½¤¦¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¹ñÌ±À¯ÅÞ¤Ç¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤Î¤³¤È¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤ÎÁÊ¤¨¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤Î¶ì¤·¤ß¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¯¼£¤ò¤³¤½ÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
