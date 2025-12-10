上野優作氏がコーチとして岐阜に帰還

FC岐阜は12月10日、石丸清隆監督との契約を更新し、2月から始まる「J2・J3百年構想リーグ」、2026-27シーズンも引き続き指揮を執ることを発表した。

そして、上野優作氏がトップチームのヘッドコーチに就任することも併せて発表。「これはびっくり！」「朗報すぎる」など注目を集めている。

岐阜は石丸監督の下、今季リーグ戦を13位でフィニッシュした。石丸監督は「来シーズンは必ず“強いFC岐阜”をつくります」と決意。「結果にこだわり、皆さんに誇りに思っていただけるチームをつくるため、全力で取り組みます」と意気込んだ。

そして2023年から24年6月まで指揮をとった上野氏がコーチとして復帰。上野氏は「石丸監督の存在と、クラブが掲げる目標を達成するための確固たる覚悟と体制が整っていると強く感じたからです」と岐阜に帰還した経緯を説明し、「目標達成に向けて一歩ずつ、力強く進んで行く所存です」と力強いコメントを残した。

SNSでは「これはびっくり！」「朗報すぎる」「これは超サプライズ！」「びっくり人事！」「ワクワク感が止まらないです」「岐阜を構築していくのに最高の組み合わせでは！」「期待しかない」など多くのコメントが寄せられ、日本代表コーチの経験もある上野氏の復帰に期待が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）