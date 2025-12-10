歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の赤ちゃんとの日常を公開し、育児中のアイテムや食事について語っています。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「魔法のスティックだ！泣き止む」 育児アイテムを次々レビュー 「母乳のため」に堪能した「瓦そば」も紹介





中川さんは投稿で、赤ちゃんが泣き止むというガラガラの様な見た目のアイテムについて「魔法のスティックだ！泣き止む不思議と！」と紹介。

猫が夢中になるおやつに例えて、その効果を表現し、フォロワーに「買って良かったもの、おすすめあったら教えてください！」と呼びかけています。







また、絵日記には、赤ちゃんが泣き止むというアイテムのほか、ハンズフリーさく乳器について「これは良いものだ」と評価し、育児用品の情報も共有しています。







食事についても「大好物の瓦そば！おかあさんが作ってくれました」と報告。「茶そばをパリパリに焼いて、刻み海苔、ネギ、薄焼きたまご、甘辛く煮た牛肉、うすぎりレモン、もみじおろし、あまいつけダレ」と詳細に料理の内容を説明しています。







中川さんは、「ダイエットもしたいけどそれより母体の栄養、母乳にいくから赤ちゃんのために栄養をとらせていただきます！」と育児中の食事への考えも述べています。







双子の育児の様子については「弟くんが菩薩の拳と大仏さまポーズしてました」と赤ちゃんの愛らしい姿を報告。また、「4時間くらい夜中つづけて寝てくれるようになりだしたかも！」と夜間の育児にも変化が見られることを喜んでいます。







「今夜は夜通し双子をみまもりますが」としたうえで、「ドキドキしながらだけどわたしも隙を見てやすみながら、がんばります」と育児に奮闘する様子を伝えています。







最後に「真夜中夜勤、なにしてます？わたしはいま弱虫ペダルを読んだりしてます」と夜間の過ごし方も紹介しています。



【担当：芸能情報ステーション】