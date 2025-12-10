もう25周年ってマジ！？ハーレムラブコメの原点作品 サブスク解禁＆YouTube無料公開に衝撃「ホンマに泣いてる」
人気テレビアニメ『ラブひな』放送25周年を記念して、オリジナルサウンドトラックやボーカルアルバムのサブスクが初解禁され、各種音楽配信サービスにて全世界配信がスタートした。また、今回のサブスク解禁にあたって、主人公・成瀬川なる役の堀江由衣と原作者・赤松健からのコメントも到着した。
【画像】こんな絵柄だっけ！？懐かしい…『ラブひな』歴代ビジュアル
さらにKING AMUSEMENT CREATIVE YouTubeチャンネルではアニメ本編の期間限定公開も決定。12月12日20時〜1月4日19時59分の期間、TVシリーズ全24話とTVスペシャルを無料公開する。
また、公開初日の12月12日20時より順次、第1クール、第2クール、TVスペシャルをそれぞれイッキ見できるプレミア上映会も開催。公式は「ハーレムラブコメ作品の原点とも称される『ラブひな』。作品のアニバーサリーイヤーに、是非お楽しみください！」と伝えている。
まさかの企画始動にネット上では「ホンマに泣いてる 瞬で目が熱くなってホロリと落としてしまった」「オタクになったキッカケ、ラブひな」「私の青春 とってもとっても思い出深い。そして、堀江由衣ちゃんのファンになった、きっかけの作品」などと反応している。
『ラブひな』は1998年〜2001年にかけて『週刊少年マガジン』で連載されたラブコメ漫画で、2浪の主人公がヒロインたちのドタバタに巻き込まれながらも、東京大学への入学を目指すストーリー。テレビアニメが2000年に放送された。
■成瀬川なる役・堀江由衣コメント
「ラブひな」の作品オリジナルCD5タイトルがサブスク解禁となりました！逆に今までなかったのですね〜（笑）曲を通して、作品の魅力やキャラクター達の魅力が伝わりますように。ぜひこの機会に聞いて頂けたら嬉しいです♪
■原作者・赤松健コメント
『ラブひな』がアニメの放送から25周年を迎えて、オリジナルＣＤ５タイトルがサブスク解禁になったとのこと。どれも原作者お気に入りで、原稿を描きながらよく聴いてました。あの頃、ひなた荘を愛しておられた方々、ぜひ一緒に聴きましょう！
■キャスト
浦島景太郎：うえだゆうじ
成瀬川なる：堀江由衣
乙姫むつみ：雪野五月
前原しのぶ：倉田雅世
青山素子：浅川悠
紺野みつね：野田順子
カオラ・スゥ：高木礼子
サラ・マクドゥガル：小林由美子
浦島はるか：林原めぐみ
瀬田記康：松本保典
浦島可奈子：桑谷夏子
ほか
【画像】こんな絵柄だっけ！？懐かしい…『ラブひな』歴代ビジュアル
さらにKING AMUSEMENT CREATIVE YouTubeチャンネルではアニメ本編の期間限定公開も決定。12月12日20時〜1月4日19時59分の期間、TVシリーズ全24話とTVスペシャルを無料公開する。
まさかの企画始動にネット上では「ホンマに泣いてる 瞬で目が熱くなってホロリと落としてしまった」「オタクになったキッカケ、ラブひな」「私の青春 とってもとっても思い出深い。そして、堀江由衣ちゃんのファンになった、きっかけの作品」などと反応している。
『ラブひな』は1998年〜2001年にかけて『週刊少年マガジン』で連載されたラブコメ漫画で、2浪の主人公がヒロインたちのドタバタに巻き込まれながらも、東京大学への入学を目指すストーリー。テレビアニメが2000年に放送された。
■成瀬川なる役・堀江由衣コメント
「ラブひな」の作品オリジナルCD5タイトルがサブスク解禁となりました！逆に今までなかったのですね〜（笑）曲を通して、作品の魅力やキャラクター達の魅力が伝わりますように。ぜひこの機会に聞いて頂けたら嬉しいです♪
■原作者・赤松健コメント
『ラブひな』がアニメの放送から25周年を迎えて、オリジナルＣＤ５タイトルがサブスク解禁になったとのこと。どれも原作者お気に入りで、原稿を描きながらよく聴いてました。あの頃、ひなた荘を愛しておられた方々、ぜひ一緒に聴きましょう！
■キャスト
浦島景太郎：うえだゆうじ
成瀬川なる：堀江由衣
乙姫むつみ：雪野五月
前原しのぶ：倉田雅世
青山素子：浅川悠
紺野みつね：野田順子
カオラ・スゥ：高木礼子
サラ・マクドゥガル：小林由美子
浦島はるか：林原めぐみ
瀬田記康：松本保典
浦島可奈子：桑谷夏子
ほか