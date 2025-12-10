想定外の成長を遂げたわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で154万7000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「幸せな証拠ですね」「素晴らしい家族に出会えてよかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『3万円で売れ残っていた犬』を飼った結果→想像と違った『成長』をする光景】

3万円で売れ残っていた子犬

Instagramアカウント「ranmaru_4444_」の投稿主さんは、ポメラニアンの『蘭丸』ちゃんの可愛い姿をたびたび紹介しています。今回は、蘭丸ちゃんとの出会いのエピソードを投稿しました。

蘭丸ちゃんは、ペットショップで3万円という破格で売られていたのだそう。たまたま蘭丸ちゃんと出会った投稿主さんは、それ以来、蘭丸ちゃんのことが忘れられなくなってしまったといいます。

そして蘭丸ちゃんが生後5ヶ月になったころ、家族として迎え入れることを決意。老犬になっても最後まで面倒を見ると約束し、家に連れて帰ったそうです。そのころの蘭丸ちゃんは、体重約2キロ。親犬も2キロ程度だったとのことで、同じくらいのサイズになることが予想されました。

想定外の姿に成長！？

お迎えしたときは、絶賛「猿期」だったという蘭丸ちゃん。そのため、どんな姿に成長するのか見当もつかなかったといいます。また、臆病な一面があったため、お散歩も少しずつ慣らせるところから始まりました。

そして、蘭丸ちゃんが1歳を迎えたころ…。なんと、体重9キロのデカワンコに！！あまりに想定外のサイズに育った蘭丸ちゃんに、投稿主さんは信じられない想いだったといいます。

もはや中型犬といっても過言ではない体重となった蘭丸ちゃんは、「スピッツ」「サモエドの子犬」と間違われることが多いのだとか。パワフルな蘭丸ちゃんに押されることもあるものの、とっても幸せな毎日を送っているそうです♡

この投稿には「大きさに比例して可愛さも倍増だ」「素敵な出会いに感謝ですね」「幸せな犬生を送ってね」などの温かなコメントが寄せられています。

本性を現した蘭丸ちゃん

出会ったころの蘭丸ちゃんは、感情を出さないタイプだったそうです。しかし、家に慣れてくると、徐々に違った一面を出してきたのだとか。蘭丸ちゃんはとってもいたずらっこな性格で、ケージやおもちゃを手当たり次第壊してしまったのだといいます。

また、いたずらをしたあとは、「ニヤリ」と悪そうな表情を向けてくることもあるとか…。大きいだけでなく、ユニークな性格も蘭丸ちゃんの魅力ですね！！

蘭丸ちゃんの平和な日常はInstagramアカウント「ranmaru_4444_」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ranmaru_4444_」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。