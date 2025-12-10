竹内涼真『じゃあつく』最終回で“ロス”の声多数「また勝男に会いたい」「続編お願いします！！！」

12月9日、竹内涼真がInstagramを更新。同日の放送で最終回を迎えた、夏帆とのダブル主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）のオフショットを公開した。

【写真】最終回を迎えた『じゃあつく』“勝男”のオフSHOT公開

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、亭主関白思考なハイスペック彼氏・海老原勝男（竹内）が、互いと別れた後、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく物語。

同作が最終回を迎えたこの日の投稿にて、竹内は、「みんなありがとう BY勝男」と役名を添えたメッセージを投稿すると、高円寺の街中で撮影された“勝男”のオフショットを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「最高なドラマでした」「沢山笑って泣かされました」「勝男ロスです」「寂しいぃぃ」「また勝男に会いたい」「続編お願いします！！！」などの反響が多数集まっていた。

俳優としてドラマや映画で目覚ましい活躍を見せる竹内。12月18日からは、町田啓太とダブル主演を務める映画『10DANCE』がNetflixで独占配信される。