水森亜土の“カワイイ”が詰まった永久保存版！「MOE」1月号で巻頭特集＆ポストカード3枚が付録に
「亜土ちゃん」の愛称で60年以上愛され続ける水森亜土さんが、「月刊MOE MOE2026年1月号」(990円)の巻頭特集で大々的に登場。キュートでレトロな亜土ちゃんワールドがこれでもかと詰まった永久保存版になっている。
【画像】かわいい！付録のポストカードを見る
■8つの切り口で堪能する、時を超えるカワイイの魔法
巻頭特集「時を超えるカワイイの魔法 水森亜土」では、なんと8つものコーナーで亜土さんの魅力を多角的に紹介している。
まず注目したいのが「亜土のアトリエ」。大好きな音楽やワインに囲まれながら作品を生み出す創作の現場に潜入し、あのキュートな女の子たちがどうやって誕生するのか、その秘密に迫っている。「亜土ヒストリー」では、現在までの軌跡を振り返り、なぜ亜土ちゃんが世代を超えて愛され続けるのか、その理由が明らかに。さらに「亜土ギャラリー」では、自身の“憧れの女の子像”を映し出したという作品の数々が堪能できる。
■恋するポストカード3枚セットがとじこみ付録に
今号の目玉のひとつが、とじこみ付録の「水森亜土 恋するポストカード3枚セット」。恋する乙女たちのイラストは、飾っても送ってもときめくこと間違いなし。年賀状シーズンを前に、特別感のあるメッセージカードとして活用できるタイミングの良さも見逃せない。
■ヒグチユウコのトートバッグが当たる！豪華プレゼント企画も
今号は亜土ちゃん特集以外の企画も見逃せない。2025年12月5日公開にあわせた「ペリリュー ―楽園のゲルニカ―」特集では、声優を務めた板垣李光人と中村倫也のインタビューが読める。さらに午年にちなんだ「うまの絵本」特集、初心者向け「編み活」講座、クリスマスカード特集など、年末年始を彩る企画が盛りだくさん。
人気連載のヒグチユウコさん「日々の綿」第29回も掲載され、定期購読すれば描きおろしのオリジナルトートバッグがもらえるキャンペーンも実施中。
「MOE」2025年1月号は全国の書店で好評発売中。レトロかわいいブームの今、改めて注目が集まる亜土ちゃんの魅力を、この機会にたっぷりと堪能してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)ADO MIZUMORI
