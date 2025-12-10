関東地方を中心に頻発した広域強盗事件や特殊詐欺などの元凶とされる「闇バイト」。安易な気持ちで犯行に関わる危険性を若い世代に知ってもらおうと、金沢市の高校で10日、疑似体験ゲームを活用した特別授業が行われました。

SNSの甘い誘いに潜む罠を体験

生徒が体験するのはSNS上での求人情報に応募し、犯罪に加担させられる、いわゆる「闇バイト」の疑似体験ゲームです。金沢龍谷高校で開かれたこの特別授業は、闇バイトに誘う手口などを知り、犯罪に加担しないための正しい対処能力を身に着けてもらおうと、県警が企画しました。

生徒は謎解き形式で進行するゲーム「レイの失踪」を使って、悪徳リクルーターによる勧誘や脅しを疑似的に体験し、犯罪に巻き込まれる人の心理やSNSで気を付けるべきポイントなどを学びました。

生徒「個人情報は絶対に喋っちゃいけないと学んだ」

授業を体験した生徒からはSNSが不可欠な時代だからこそ、その危険性を認識したという感想が聞かれました。

生徒「今SNSが無きゃ何もできない時代なので、そういうのを逆に使ってきていろんな人がこういう感じで騙されるんやなと思って、自分も気をつけたい」

「脅しに使う道具として住所や家族を聞いてくるところが卑怯だなと思うし、言っちゃいけない個人情報は絶対に喋っちゃいけないと学んだ」

石川県警察本部・人身安全保護対策課・新堂康晴次席「甘い言葉を使ってSNSで募集をしているが犯罪に加担させられたり取り返しのつかないことになるのでそういったものには十分注意していただきたい」

県警によりますと、2025年に入ってから11月末までに、県内で匿名流動型犯罪グループ「トクリュウ」によるとみられる犯罪での摘発者のうち、闇バイトへ応募していたのは、2024年より9人多い43人に上っています。