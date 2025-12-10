能登半島地震では発災直後に通信手段の確保が大きな課題となりました。こうした教訓を踏まえ、石川県は大手通信会社と協力しデジタル技術を駆使した防災力の向上を目指していて、公民館を活用した拠点施設が完成しました。

能登半島地震では8割のエリアで携帯電話が不通に

能登町で10日に開かれたのは、災害の発生を想定したデジタル技術の稼働訓練。七尾市より北に位置する6つの市と町では能登半島地震の発生直後、普段は通信可能な7割から8割のエリアで携帯電話の利用ができなくなりました。

こうしたことを受け、県は大手通信会社2社と包括連携協定を結び、奥能登地域の公民館などにデジタル設備を整え、防災拠点としての機能強化に取り組んでいます。

マイナンバーカードや免許証で避難者情報をリアルタイム共有

避難所に入る際には、マイナンバーカードや免許証、スマートフォンなどでチェックインを行う制度を導入。避難者の年齢や性別などの情報が県や市、町にリアルタイムで共有されることで、迅速な支援活動に役立てます。

また、大規模な災害時に通信環境を確保するための衛星通信機器も導入しました。

能登半島地震の発生時には、道路の寸断などにより避難所へ通信機器を運び込むまで2週間ほどかかったといいます。参加した住民からは「携帯がどこでもつながることはすごくみんな安心できる。」との声が聞かれました。

課題は「住民のデジタル技術への慣れ」

一方で高齢化が進む能登地域。災害への備えとして、住民が普段からデジタル技術に慣れ親しんでいくことが今後の課題にもなります。

参加した住民「デジタルを使う頻度がないから使うようにしたい。」

浅野大介 石川県副知事「簡単な作業なので普段からやっていただく、こうしたきっかけづくりを行政が提供していければ」

県は奥能登4つの市と町で孤立のおそれがある地区の公民館など14か所に、2026年3月までの整備完了を予定しています。