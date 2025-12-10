虎のデバニー合流へ し烈さを増す「遊撃争い」に注目 最強打線形成へ ユーティリティ内野手、1試合2発の若虎、巻き返しなるか
オフに入り助っ人をめぐっての去就も慌ただしくなってきた。
セ・リーグ覇者の阪神では12月2日にNPBから公示があった保留選手名簿からはジョン・デュプランティエ、ニック・ネルソン、ラモン・ヘルナンデス、ハビー・ゲラ、ラファエル・ドリス、またすでに自由契約となっていたジェレミー・ビーズリー、グラント・ハートウィグの投打の支配下外国人選手7名がすべて外れた。
ただ外国人選手であれば残留オファーを出していても、保留者名簿の提出期限までに合意に至らなければ、一旦は保留者名簿からは外す必要があるため、今後の交渉次第で合意に至る可能性もある。
またチームでは遊撃候補として前パイレーツのキャム・デバニーにも注目が高まっている。現地時間11月16日、米ピッツバーグの日刊紙『Pittsburgh Post Gazette』のコリン・ビーズリー記者は、阪神がデバニー獲得に動いていると報じていた。
今季メジャーデビューを果たし、遊撃が主戦場となるが、ほかにも二塁、三塁、左翼を守るユーティリティー性も評価されている。何といってもマイナー通算85本塁打とパンチ力ある打撃が売りとなる。
今季の阪神の遊撃ポジションにおいては小幡竜平がチームトップの89試合、それに木浪聖也、内外野のユーティリティとして知られる熊谷敬宥が続いた。ただいずれも打率が2割5分を超えた選手はおらず、特に木浪は打率.193と不振にも悩まされたとあって、遊撃ポジションを固めるのはチームの課題ともなっていた。
そこに「打てる遊撃手」として期待されるデバニーが合流となれば、し烈な遊撃争いが予想される。甲子園の土のグラウンドへの対応も求められるが、打線強化の意味でも大きな選択肢となりそうだ。
一方、打撃の成長が期待される小幡は今季8月2日のヤクルト戦（神宮）で1試合2発と豪快にアーチをかけた。今季遊撃含め複数ポジションで存在感を示し、キャリアハイの85試合に出場した熊谷も黙ってないだろう。
チームにとっても5番以降の下位打線が課題とされる中、悲願のリーグ連覇を達成するためにも打線強化は大事なポイントとなる。
圧倒的な強さでリーグ優勝を果たしたチームも、日本シリーズではソフトバンクに敗れた。オフに入ってからも何度となく選手に叱咤のメッセージを投げかけている藤川球児監督が、来季どのように勝ち星を積み重ねていくのか。新生タイガースの形も引き続き、話題を集めていきそうだ。
