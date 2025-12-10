「きよしときいななのすご」氷川きよし、最新アルバムのジャケットが話題に！ 「これができるの彼だけ」
11月19日、最新アルバム「KIINA.」を発売した歌手の氷川きよしさん。そのアルバムジャケットに「天才過ぎる」「ホントすごい」などの声が寄せられています。
【写真】「きよしときいななのすご」
X（旧Twitter）上では「きよしときいななのすご」「天才過ぎる」「どちらにせよ美しいのホントすごい」「これができるの彼だけよねー」「どっちの自分も自分、裏と表っていい価値観だと思う」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「どちらにせよ美しいのホントすごい」ジャケットでは、黒い服を着た氷川さんが赤い服を着た女性を抱き寄せています。しかし、同アルバムの特典付録から、抱き寄せられている女性も氷川さんだったことが判明したという、実際にアルバムを購入したファンの投稿が話題になりました。このハイブリッドな世界観のアルバムジャケットがネットで注目を集めています。
ティザー映像も公開同アルバムのティザー映像は、11月14日より氷川さんの公式YouTubeチャンネルにて公開中です。「氷川きよし」と「KIINA.」の両面の魅力が詰まっていることが、撮影の様子を見てもうかがえます。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
