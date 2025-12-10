¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×ÃæÄÅÀî¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡ÈÇò¤¤¾Æ¤¤½¤Ð¡É ÃÏ¸µÌ±¤òÎº¤Ë¤¹¤ë±ö¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÂÀÌÍ¤ÎÌ£
¡¡ÃæÄÅÀî¤Ç¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É¤ÈÉ¾È½¤Î¡ÖÇò¤¤¾Æ¤¤½¤Ð¡×¡£¾¼ÏÂ33Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡Ö¸Þ½½ÈÖ¡×¤ÇÈ¾À¤µª°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾Êª¤Ç¡¢±ö¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ç»Å¾å¤²¤¿Çò¤¤ÂÀÌÍ¤ÎÁÇËÑ¤ÊÌ£¤¬¡¢ÃÏ¸µÌ±¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ¸µÌ±·ã¿ä¤·¡ÈÇò¤¤¾Æ¤¤½¤Ð¡É¤ÎÀµÂÎ
¡¡ÃæÄÅÀî¤Ç¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤¬¡ÖÇò¤¤¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö¸Þ½½ÈÖ¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡Ö¸Þ½½ÈÖ¤ä¤¤½¤Ð¤Ï¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×
Ì¾Êª¡ÖÇò¤¤¾Æ¤¤½¤Ð¡×¡Ê600±ß¡Ë¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤êÇò¤¤ÌÍ¤Ë¡¢ÆÚÆù¡¦¤â¤ä¤·¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î3¼ïÎà¤Î¶ñºà¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¡£ÆÃ¤ËÃÏ¸µ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼«²ÈÀ½¤ÎÂÀÌÍ¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£±ö¸ÕÜ¥¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥·¥ó¥×¥ë¥¤¥º¥Ù¥¹¥È¡É¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ýー¥È¡§
¡Ö±ö¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¾åÉÊ¤ÊÇò¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£¤Ï°Õ³°¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤ÈÇ»¤¤¤á¤Ç¤¹¤Í¡×
µÒ¡§
¡ÖÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡Ö½µ3²óÍè¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ê600±ß¡Ë¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÅÙ¤Ë50¸Ä¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡È¶¯¼Ô¡É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£50Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤ë¥íー¥«¥ë¥°¥ë¥á
¡ÖÇò¤¤¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ï¤¤¤ÄÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Å¹¼ç¡§
¡Ö50Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¬Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¸Þ½½ÈÖ¤Ï¾¼ÏÂ33Ç¯¡¢ÃæÄÅÀî½é¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤È¤·¤Æ³«Å¹¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤ÏÃæ²ÚÎÁÍý¤¬¤Þ¤À°ìÈÌ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÒ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤º¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¼ç¡§
¡Ö¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¿Æ¤·¤¤Êý¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Í¾¤Ã¤¿ºàÎÁ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¡¢ÀèÂå¤¬Ì£¸«ÄøÅÙ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÉÊ¤À¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¡£¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÀµ¼°¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¡£º£¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¼ç¡§
¡Ö¡ÊÇò¤¤¾Æ¤¤½¤Ð¤ÎÃíÊ¸¤¬¡Ë9³ä°Ê¾å¡£Â¾¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÌ£ÊÑ¡É¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¡¢¡È¼«²ÈÀ½¥éーÌý¡É¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¥Ô¥ê¿É¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë¡¢¡È¿Ý¡É¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¿©¤ÙÊý¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÇò¤¤¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î17ÆüÊüÁ÷