「プリンセスだ…」BABYMONSTER・パリタ、甘くてクールな“ピンクヘア”で愛らしさ限界突破！【PHOTO】

BABYMONSTERのパリタが、キュートな魅力でファンの心を掴んだ。

12月10日、パリタはBABYMONSTERの公式SNSを更新し、「ONLY GIRL IN THE WORLD」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、最近イメージチェンジした“ピンクヘア”がひときわ目を引くパリタの姿が収められている。

前髪を下ろしたストレートスタイルでは、透明感あふれるビジュアルが際立ち、カールを効かせたロングヘアでは大人っぽく洗練された雰囲気が漂っている。また、サイドに三つ編みを加えたスタイルでは人形のような愛らしい表情がファンの心を射止めた。

（写真＝BABYMONSTER公式Instagram）パリタ

投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「プリンセスだ…」「ピンクヘア、史上最強に似合う」などのコメントが寄せられている。

なお、パリタは、先日香港で開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。Netflixの大ヒットアニメ映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の劇中アイドルグループ「ハントリックス」のカバーステージを披露し、圧巻のパフォーマンスで大きな話題を集めた。