2017年に名古屋城の外堀で捕獲され、大騒動となった外来魚アリゲーターガー。生態系への影響が懸念され、連日報道されるほど注目を集めました。あれから数年、巨大魚はどこへ行ったのか。街の噂を追い、専門家の証言を手がかりに、その“意外な行き先”に迫ります。

■8年前に名古屋城で起きた外来魚騒動



名古屋城の外堀に、まさかの巨大外来生物が出現。その正体はアリゲーターガー。外来種による生態系への影響が懸念され、市は連日捕獲作業を実施。2017年にはついに捕獲され、その瞬間はテレビでも報じられました。では、あのガーは今どこにいるのか。まずは街の人たちに聞きました。

男性：

「生命力が強い生き物だから、誰かが飼っているんじゃない」



女性：

「もう死んでいると思う」

別の女性：

「ゲテモノとして食べられたとか？」



最も多かったのは「水族館にいる」という声。



女性：

「名古屋港水族館にいる？」



男性：

「東山動物園とか」



別の女性：

「アクアトトぎふ。淡水魚がいるから」



街の声をまとめると、“水族館説”が最有力。では実際に確かめてみることに…

■水族館を総当たりも



街の皆さんが挙げた「東山動植物園」「名古屋港水族館」「竹島水族館」に電話取材。しかし、いずれも「飼育していない」との回答。

続いては“本命”淡水魚水族館・アクアトトぎふへ。期待が高まりますが…



アクアトトぎふの担当者：

「展示していないです。アリゲーターガーは、生息地が北米なので…」



そこで、残る鳥羽水族館へ問い合わせると…



鳥羽水族館の担当者：

「アリゲーターガー飼育しています」

急いで鳥羽水族館へ。ここは日本で唯一ラッコとジュゴンに出会える水族館で、約1200種の多種多様な生きものを展示しています。



担当者：

「アリゲーターガーは古代の海のエリアで飼育しています。野生だと50年以上生きる場合もある」

記者：

「1.5メートルくらい？」



捕獲時の体長は1.4メートル。ならば成長していてもおかしくありません。ついに名古屋城のガー発見と思いきや…



記者：

「こちらが名古屋城のガーですよね？」



担当者：

「違います。名古屋城のお堀のガーではありません」

記者：

「あれ、電話でアリゲーターガーいると…」



担当者：

「アリゲーターガーいますか？って聞かれたので、いますと言っただけです」



ガーはガーでも“あのガー”ではない…捜索は振り出しへ。

■本物の行き先と衝撃の再会



再び街で聞き込みを進めると、意外な一言が。



女性：

「捕まえた人に聞かないとわからないのでは」

確かに。当時捕獲した四日市大学で研究をしている野呂達哉准教授に、直接話を聞くことができました。



野呂准教授：

「“ジャグライン”という現地でアリゲーターガーを獲っている方式で捕獲した。大型の浮きにワイヤーと針をつける仕掛けです」

記者：

「捕獲後はどこへ？」



野呂准教授：

「碧南海浜水族館にいます」

急いで碧南海浜水族館へ。



記者：

「本当に名古屋城で捕獲されたガーがいるのですか？」



碧南海浜水族館の担当者：

「います。当時名古屋城で捕獲されたガーです。こちらです」

記者：

「えっ死んでいる…」



担当者：

「ホルマリン標本として展示しています。こうした外来生物がいると影響があるよと」



記者：

「捜索で、大きくなって2メートル位に成長した姿が見られるのかなって…」

担当者：

「そんなのが日本にいたら大変ですね」



名古屋城で大騒動を巻き起こした“あのガー”。成長した姿ではなく、残念ながら標本としての再会でした。



2025年11月24日放送