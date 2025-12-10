8年前の捕獲後ドコへ…名古屋城の外堀にいた『アリゲーターガー』を探せ “水族館説”囁かれるなか意外な展開
2017年に名古屋城の外堀で捕獲され、大騒動となった外来魚アリゲーターガー。生態系への影響が懸念され、連日報道されるほど注目を集めました。あれから数年、巨大魚はどこへ行ったのか。街の噂を追い、専門家の証言を手がかりに、その“意外な行き先”に迫ります。
■8年前に名古屋城で起きた外来魚騒動
名古屋城の外堀に、まさかの巨大外来生物が出現。その正体はアリゲーターガー。外来種による生態系への影響が懸念され、市は連日捕獲作業を実施。2017年にはついに捕獲され、その瞬間はテレビでも報じられました。では、あのガーは今どこにいるのか。まずは街の人たちに聞きました。
男性：
「生命力が強い生き物だから、誰かが飼っているんじゃない」
女性：
「もう死んでいると思う」
別の女性：
「ゲテモノとして食べられたとか？」
最も多かったのは「水族館にいる」という声。
女性：
「名古屋港水族館にいる？」
男性：
「東山動物園とか」
別の女性：
「アクアトトぎふ。淡水魚がいるから」
街の声をまとめると、“水族館説”が最有力。では実際に確かめてみることに…
■水族館を総当たりも
街の皆さんが挙げた「東山動植物園」「名古屋港水族館」「竹島水族館」に電話取材。しかし、いずれも「飼育していない」との回答。
続いては“本命”淡水魚水族館・アクアトトぎふへ。期待が高まりますが…
アクアトトぎふの担当者：
「展示していないです。アリゲーターガーは、生息地が北米なので…」
そこで、残る鳥羽水族館へ問い合わせると…
鳥羽水族館の担当者：
「アリゲーターガー飼育しています」
急いで鳥羽水族館へ。ここは日本で唯一ラッコとジュゴンに出会える水族館で、約1200種の多種多様な生きものを展示しています。
担当者：
「アリゲーターガーは古代の海のエリアで飼育しています。野生だと50年以上生きる場合もある」
記者：
「1.5メートルくらい？」
捕獲時の体長は1.4メートル。ならば成長していてもおかしくありません。ついに名古屋城のガー発見と思いきや…
記者：
「こちらが名古屋城のガーですよね？」
担当者：
「違います。名古屋城のお堀のガーではありません」
記者：
「あれ、電話でアリゲーターガーいると…」
担当者：
「アリゲーターガーいますか？って聞かれたので、いますと言っただけです」
ガーはガーでも“あのガー”ではない…捜索は振り出しへ。
■本物の行き先と衝撃の再会
再び街で聞き込みを進めると、意外な一言が。
女性：
「捕まえた人に聞かないとわからないのでは」
確かに。当時捕獲した四日市大学で研究をしている野呂達哉准教授に、直接話を聞くことができました。
野呂准教授：
「“ジャグライン”という現地でアリゲーターガーを獲っている方式で捕獲した。大型の浮きにワイヤーと針をつける仕掛けです」
記者：
「捕獲後はどこへ？」
野呂准教授：
「碧南海浜水族館にいます」
急いで碧南海浜水族館へ。
記者：
「本当に名古屋城で捕獲されたガーがいるのですか？」
碧南海浜水族館の担当者：
「います。当時名古屋城で捕獲されたガーです。こちらです」
記者：
「えっ死んでいる…」
担当者：
「ホルマリン標本として展示しています。こうした外来生物がいると影響があるよと」
記者：
「捜索で、大きくなって2メートル位に成長した姿が見られるのかなって…」
担当者：
「そんなのが日本にいたら大変ですね」
名古屋城で大騒動を巻き起こした“あのガー”。成長した姿ではなく、残念ながら標本としての再会でした。
2025年11月24日放送