冬のボーナスでサプライズ！彼女に喜んでもらえる使い道９パターン
ボーナスで何を買おうかと、ワクワクしている人もいるでしょう。自分だけのために使うのもアリですが、一部を彼女のために使えば、「え、いいの!?」と感激を誘うことができるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性115名に聞いたアンケートを参考に「冬のボーナスでサプライズ！彼女に喜んでもらえる使い道」をご紹介します。
【１】「ふたりの将来のために積み立てておくね」と結婚資金に回す
「結婚を考えているので、貯金に回すのが正直ベストな使い道だと思う」（20代男性）というように、使わずに取っておくほうが喜ばれる場合もあるでしょう。「ボーナスの使い道だけど…」などと口火を切って、プロポーズをほのめかすのもよさそうです。
【２】「貸切風呂付きの温泉宿で年越しなんてどう？」と年末年始の旅行費用にする
「向こうは12月が繁忙期なので、正月を旅先でのんびりと過ごさせてあげたい！」（20代男性）というように、ボーナスで彼女の疲れを癒すこともできそうです。情報収集や手配なども一手に引き受けると、より一層思いやりを感じてもらえるでしょう。
【３】「クリスマスデートをグレードアップさせよう」と数週間後まで取っておく
「クリスマスにまとめて使ったほうが、有意義なような気がする」（20代男性）というように、間近に迫ったイベントにあてるのもよさそうです。「予算の都合で諦めたプランを復活させよう！」と提案すれば、喜んで賛成してもらえるでしょう。
【４】「海から夜景を眺めながらシャンパンで乾杯！」とクルージングを計画する
「せっかくだから、豪華に楽しんでもらうのもいいですよね！」（20代男性）というように、ゴージャスなデートに誘って、ボーナスの「特別感」を味わってもらうのもいいでしょう。ただし、堅実な彼女には快く思われない可能性もありそうです。
【５】「欲しい物があったらプレゼントするよ！」と彼女のリクエストを聞く
「自分はセンスがないので、彼女に選んでもらうほうが安心かも…」（20代男性）というように、欲しい物を直接本人に尋ねる手もあります。予算はバレてしまいますが、将来を考えている相手なら、たとえボーナスの総額まで知られても構わないでしょう。
【６】「一気読みしたいって言ってたでしょ？」と漫画を大人買いしてあげる
「ロマンチックではないけど、間違いなく彼女のテンションは上がるはず（笑）」（10代男性）というように、漫画などの全巻買いは、ボーナスがもらえる大人ならではの選択かもしれません。一緒に読みあさって、読後に感想を言い合うのも楽しそうです。
【７】「普段用に使って」とカジュアルなアクセサリーを贈る
「そんなに高くないピアスとかなら、気を使わせることもなさそう」（20代男性）というように、気軽に身につけられるアクセサリーも喜ばれそうです。むやみに高価だとかえって彼女を戸惑わせてしまいそうなので、ほどほどの額の物が無難でしょう。
【８】「ほんの気持ち程度だけど…」と限定スイーツを手土産として持参する
「ボーナスは少ししか出ないけど、日本初上陸のチョコくらいなら買えると思う！」（10代男性）というように、予算が少ない場合は、プレミア感のある物で欠点を補うとよさそうです。ささやかな心遣いでも、何もないよりははるかに好印象でしょう。
【９】「ちょっと奮発しておいしいものでも食べよう！」とディナーに誘う
「回らないお寿司屋さんとか、いつもなら入れない所へ連れていってあげたい！」（20代男性）というように、ワンランク上の「ごちそう」なら、自分も彼女も楽しめそうです。「いつか行こうね」と話し合っていた店を訪れるいい機会かもしれません。
普段できないことをしてあげると、ちょっとしたサプライズを味わってもらえそうです。ボーナスの喜びを、ぜひ彼女にもおすそ分けしてあげましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年6月30日から7月7日まで
対象：合計115名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
