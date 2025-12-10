

サッカー元日本代表／巻誠一郎さん

岡山市の三勲小学校を訪れ、サッカーボールをプレゼントしたのは、Jリーグの千葉などで活躍し、ドイツワールドカップに出場した巻誠一郎さん（45）です。

「実はサプライズで（W杯に）選ばれたときに、『利き足は頭』だって言われました。知ってんの？（笑）」

巻さんは子どもたちに得意のヘディングを披露し、挑戦することの大切さなどを伝えました。

巻さんは生命保険会社の明治安田が、Jリーグと協力して行っている子どもたちの成長を応援する取り組みの一環で三勲小学校を訪れました。2024年から全国各地の学校などにのべ1万6000個のサッカーボールを贈っています。

「僕が得意なプレーは頭、ヘディングでしたけど、最初から上手だったわけではなくて、いろいろなチャレンジをしていく中でこういうプレーが得意だったんだなって気づくことができた。なので子どもたちにもいろいろなチャレンジをして得意なこと苦手なことに気づいていってくれたらいいなと思う」