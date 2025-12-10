

引退会見を行ったファジアーノ岡山の金山隼樹選手

サッカーJ1・ファジアーノ岡山の金山隼樹選手が10日、岡山市で引退会見を開き、今後への思いを語りました。

（ファジアーノ岡山 今季で現役引退／「13」金山隼樹選手［37］）

「ファジアーノ岡山スポーツクラブに来年は入ることになりました。クラブの魅力をメディアやSNSだったりさまざまな場でもっともっと皆さんに知ってもらえるように、橋渡しができるような存在になっていけたら」

ファジアーノ岡山のゴールキーパー・金山隼樹選手は2011年にプロ選手になり、2018年に岡山に加入しました。

出場機会が限られる中でも懸命に練習に取り組み、ファジらしさを体現する存在としてチームのJ1昇格・残留に大きく貢献しました。

2026年からはファジのスタッフとなり、クラブと岡山の街をつなぐ存在としてチームの新たな力になりたいと話しました。

「どんなときでも背中を押してくれる人たちが多いのは岡山の魅力。ここからどんどんはい上がっていって成長していって貢献できるようにやっていきたい」