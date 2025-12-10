元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。同じ事務所の「ＮＥＷＳ」増田貴久が今月４日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」のゴチレースの中で「ナインティナイン」岡村隆史らに“公開説教”を受けた件について私見を述べた。

番組内でのボケが不発に終わり、場をしらけさせた増田に共演の「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」横山裕が「助けて前提でしゃべるなよ！ マジでヘラヘラするな！」と一喝。「霜降り明星」せいやも「ぐるナイをなめるな！」と叫び、最後に岡村が「自分で責任を取ろう」と説教した一幕について聞かれた中丸は、増田とラジオ番組にも出演している立場から「これ、プロレスというか。楽しそうなシーンだったなと。ちょっと、ダイジェストを拝見させてもらいましたけど」と冷静にコメント。

「…というバラエティーというとらえ方でいいんですよね？」とＭＣの垣花正に問いかけた上で増田の人柄について「ちょっとだけ天然的な部分を持ってますよね」と言及。

垣花に「あの場に中丸さんがいたら、どう対処します？」と聞かれると「どうっすかね？ 死ぬ気で皿を吸いにいきますね」と増田が当日の番組で失敗した「紙皿を吸い上げる」という芸に触れると「でも、あれは『吸えなかった、アハハ』でＯＫということで番組のスタッフさんも、あれで編集して（放送に）ＧＯって言ったわけですから別に問題はないかなって」と続けていた。