お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、１０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。不倫をテーマに、視聴者から寄せられた相談に答えた。

３０代女性から、「夫が職場の後輩女性の誕生日に６万円のドライヤーをプレゼントしていました。カードの明細を確認したところ、家計から引き落とされているようでした」とお悩みが寄せられた。

続けて、「私がたまたま夫の携帯のライン画面が開きっぱなしになっているのを発見し、仲がいいと聞いていたその女性とのトーク内容を見てしまったことで発覚しました」と発覚の経緯が明かされると、藤本は「でも本当に証拠集めはしましょうっていうのは思いますよね。たまたま開けていたラインは神様からの贈り物ですよね」と口を開いた。

藤本の言葉を受けてスタッフが「でもこれは、『付き合ってはないんです』って言い訳するんじゃないですか」と話すと「だからそれ用に、それっぽい話はラインで残るようにしないでおこうっていうことだよね」と状況を推測。また、相談者も夫と相手女性とは同じ職場と伝えられており、藤本は「私もう見つけたら、○○っていうドライヤーどう？って聞く。マジで。で、それを旦那さんにも伝える」と自身に置き換えて話した。

改めてスタッフから「どう話し合いを持っていきますか」と聞かれると、「どうもこうもないよ、６万円のドライヤーを会社の人にあげるなんてないじゃん」と語気を強め、「これだと詰められないから証拠を集めたいよね。逃げられないように私はしたい。もはや、私もそこまでいったらめちゃめちゃ尾行しちゃうと思う。確実なところをつかみたいよね」と続けると、「確実なところはつかみつつ、いびり続けたいですね」と目を見開いた。

これに対して視聴者からは「ラストの相談が一番やだ！」「みきてぃ、いつも当事者のように怒ってくれるからほんとスッキリする」「 ミキティこわいです笑」などの声が寄せられている。