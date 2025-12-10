レノボ・ジャパンは12月9日、携帯ゲーミングPC「Legion Go Gen 2」と「Legion Go S」を12月12日に発売することを発表しました。Legion Go Gen 2は8.8型ディスプレイを搭載し、コントローラーが着脱できるのが特徴で、2023年12月に発売したLegion Goの後継モデル。Legion Go Sは、少しコンパクトな8型ディスプレイを搭載する一体型の新モデルという位置づけです。

さまざまなプレイスタイルに対応するモデルがパワーアップ

Legion Go Gen 2は、SoCにZen 5/RDNA 3.5アーキテクチャーのAMD Ryzen Z2 Extreme、最大144Hzリフレッシュレートでタッチ対応の8.8型 1920×1200 OLEDディスプレイ、32GBメモリー、最大1TBストレージ、74Whバッテリーを搭載する上位モデル。USB Type-C（USB4）ポート2基、microSDカードリーダー、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャックのインタフェースを搭載します。本体サイズは約295.6×136.7×42.24mm、重量は約920g。価格はオープンで、参考価格は18万9000円（税込）前後。

画面の左右にあるコントローラーは着脱式で、本体の背面にはキックスタンドを搭載。通常のハンドヘルドモードに加えて、本体を立てて左右にコントローラーを持って操作するテーブルモード、左右のコントローラーをホルダーに取り付けて遊ぶコンソールモードなど、さまざまなプレイスタイルに対応するのが大きな特徴です。

右コントローラーを付属のスタンドに立てて使うFPSモードでは、右手で操縦桿のように持ったコントローラーの底面を机の上で滑らせてマウス操作が可能になります。

前モデルと比べると、最新のSoCに倍増したメモリー、解像度は2560×1600から1920×1200に下がったものの低消費電力になったOLEディスプレイ、49.2Whから1.5倍増えたバッテリー容量とスペックを改良。

スピーカーの開口部の拡大、握りやすくなったグリップ、指紋認証センサーを搭載する電源ボタンの大型化、右コントローラーのマウスボタンの操作性向上など、ユーザーのフィードバックを受けた改善も盛り込んでいます。

専用ホーム画面のLegion Spaceでは、所有するゲームのライブラリや主要なゲームストアへのアクセスを提供する他、各種パフォーマンス設定やコントローラーの設定が可能。設定メニューはゲームのプレイ中でも右コントローラーのファンクションボタンからオーバーレイ表示で呼び出すことができます。

入手しやすい価格帯の一体型モデル

Legion Go Sは、SoCにZen 3/RDNA 2アーキテクチャーのAMD Ryzen Z2 Go、最大120Hzリフレッシュレートでタッチ対応の8型 1920×1200 IPSディスプレイ、16GBメモリー、512GBストレージ、55.5Whバッテリーを搭載するモデル。USB Type-C（USB4）ポート2基、microSDカードリーダー、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャックのインタフェースを搭載します。本体サイズは約299×127.55×43.4mm、重量は約740g。価格はオープンで、参考価格は9万9880円（税込）前後。

左右のコントローラー下に各2Wのフロントスピーカーを搭載し、臨場感のあるサウンドが楽しめます。右スティック下には、コンパクトながらタッチパッドも搭載。

トリガーを押し込む深さを、背面のレバーをスライドして物理的に設定できるのがユニーク。連打したいアクションゲームなら浅く、スロットルを踏み込みたいレースゲームは深くなど、ゲームに合わせて設定することができます。

ポップアップイベントで体験可能

Legion Goシリーズを含むLegionシリーズの製品を体験できるポップアップイベントが12月22日（月）から28日（日）に開催。両製品を実際に手に取って試してみるよい機会なのではないでしょうか。詳細はLegion公式Xアカウント（@LEGION_JP）で告知を予定しています。