自己主張が強化された見た目 全長122mmプラス

2017年に初代が発売され、短期間にフォルクスワーゲンの主役級へ躍り出たTロック。拡大したティグアンと小さなTクロスの間を埋めるという、大切な役割を負っている。200万台以上の販売という成功を収め、同社の経営を支える1台でもある。

【画像】成長実感の2代目 フォルクスワーゲン Tロック 近似サイズの小型クロスオーバーたち 全200枚

2代目では、ボディの自己主張を強化。全幅は9mm広がった一方、トレッドは前で30mm拡幅された。太いリアピラーと相まって、力強い雰囲気を醸し出している。



フォルクスワーゲン Tロック 1.5 eTSI 150PS Rライン（欧州仕様）

プラットフォームはMQBエボを採用し、全長は122mm長くなった。ユーロNCAPで5つ星を得るのに、必要な寸法といえる。サスペンションは、前がマクファーソンストラットで後ろがマルチリンク。新素材のブッシュで、衝撃吸収性を向上させたという。

当初のエンジンは、1.5L 4気筒ガソリンターボのマイルド・ハイブリッド、1.5 eTSI。電圧48Vのスターター・ジェネレーター（ISG）が組まれ、115psか150psの最高出力を選べ、7速デュアルクラッチATを介して前輪を駆動する。

高級感が明確に増したインテリア

インテリアは、高級感が明確に高まった。グロスブラックのパネルは殆どない。ダッシュボードのトリムや、粗めに織られたクロス、上級グレードのパンチングレザーなどに、素材へのこだわりを感じる。ドアハンドルは、上に引く形状だ。

タッチモニターの下、横に長いタッチセンサーは照明を内蔵。レッドのエリアに触れるとエアコンの温度が上がり、ブルー側を触れると下る。多機能なロータリーダイヤルで、ボリュームやドライブモードの変更ができるなど、操作性は良い。



フォルクスワーゲン Tロック 1.5 eTSI 150PS Rライン（欧州仕様）

シートには複数のオプションが用意されるが、標準のままでも、腰部分のランバーサポートを調整でき快適。後席側の空間は、身長190cmの筆者でも不満なく座れる。荷室容量は475Lと同クラスとしては広く、床下にも収納がある。

タッチモニターは大画面。メニューは柔軟に変更可能で、タップへの反応は素早い。殆どの機能をワンタッチで操作でき、スマートフォンとは無線でシンクロできる。

洗練度が印象的な1.5 eTSI しなやかな乗り心地

1.5Lマイルド・ハイブリッドのeTSIは、洗練度の高さが印象的。115psと150psの違いは、数字ほど感じられなかった。2026年には、135psか170psの2.0L eTSIも控えている。確かな速さを求めるなら、こちらを待っても良いだろう。

防音材が肉厚なためか、走行中の静寂性は驚くほど。普段使いなら、静かで滑らかに移動できる。回生ブレーキが介在し、ブレーキペダルの反応は若干予想しにくく感じた。



フォルクスワーゲン Tロック 1.5 eTSI 150PS Rライン（欧州仕様）

20インチ・ホイールにアダプティブダンパーと、18インチに通常のダンパーという2つの組み合わせを試したが、どちらも乗り心地はしなやか。凹凸に手を焼く場面が稀にあり、期待以上の快適性とまではいえないとしても。

ステアリングには、もう少し感触が欲しい。扱いやすいものの、回頭性は安定してアンダーステア。同社の技術者は、操縦性と快適性のバランスで19インチを推すそうだ。

EA888型エンジンのTロック Rも登場予定

運転支援システムは最新世代。ドライバー監視機能が実装され、簡単にオフにできるが、メーターを少し長めに確認すると警告を受けることがある。アダプティブ・クルーズコントロールは車線変更に対応し、このクラスでは際立って反応が滑らかだ。

燃費は、115psでも150psでも平均で約14.0km/L。高速巡航では18.0km/Lに迫った。英国での価格は、予想では3万ポンド（約612万円）前半からが見込まれている。トヨタC-HRより割高だが、実用性や高級感では有利にある。



フォルクスワーゲン Tロック 1.5 eTSI 150PS Rライン（欧州仕様）

ちなみに、優れもののEA888型エンジンを積んだ、Tロック Rも登場予定。こちらは、203psと333psが用意されるという。

確かな成長 調和の取れたクロスオーバー

初代より熟成感を増した容姿と運転体験で、確かな成長を実感させる2代目Tロック。内装の質感も高まり、フォルクスワーゲンらしい仕上がりにある。刺激的ではないものの、調和の取れたコンパクト・クロスオーバーに仕上がっている。

大きな話題を呼ぶほどの新世代ではないとしても、魅力度はしっかり増している。パワフルなTロック Rや2.0L eTSIの走りにも、期待が高まる。



フォルクスワーゲン Tロック 1.5 eTSI 150PS Rライン（欧州仕様）

◯：操作性の良いインフォテインメント・システム 上質なインテリア 運転のしやすさ

△：1.5 eTSIは少し力不足かも 特徴の薄い運転体験

フォルクスワーゲン Tロック 1.5 eTSI 150PS Rライン（欧州仕様）のスペック

英国価格：3万7500ポンド（約765万円／試乗車）

全長：4372mm

全幅：1828mm

全高：1573mm

最高速度：212km/h

0-100km/h加速：8.9秒

燃費：16.7-18.2km/L

CO2排出量：130g/km

車両重量：1399kg

パワートレイン：直列4気筒1498cc ターボチャージャー＋ISG

使用燃料：ガソリン

最高出力：150ps/5000-6000rpm

最大トルク：25.3kg-m/1500-3500rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動