62歳・香坂みゆき、大ぶりストール活かした冬の“お出かけコーデ”に反響「カッコいい」「キレイやわ」「とってもお似合いです」
歌手・俳優の香坂みゆき（62）が9日、自身のインスタグラムを更新。「#暮れ#お買い物」のハッシュタグをつけ、大判ストールを活かした冬の“お出かけコーデ”を披露した。
【写真】「カッコいい」「とってもお似合い」大ぶりストール活かした、香坂みゆきの“冬のお出かけコーデ”
香坂は「お買い物 お買い物」とつづり、鮮やかでオシャレな柄入りのストールを顔周りに巻き、満面の笑みを見せる写真を投稿。大ぶりなストールを主役にした、冬の季節感あふれる着こなしとなっている。
コメント欄には「カッコいい」「キレイやわ」「とってもお似合いです」「ステキです〜」「いつも自然体でいいね」など、称賛の声が多数寄せられている。
