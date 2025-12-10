タレント中丸雄一（42）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、同番組での立ち回りについて本音を明かした。

プライベートでの騒動で活動を自粛後、初の地上波レギュラーとして、今年10月から出演。歯に衣着せぬぶっちゃけキャラとして人気を博している。

元大人気アイドルとしては思い切った方向に舵を切ったことを取り上げた記事が紹介されると、番組では「この路線で大丈夫か？」という視聴者アンケートを実施した。

見解を問われた中丸は「記事になりそうだなと思いながら、皆さん誘導しましたよね？」とボソリ。トークコーナーでは、際どい内容のテーマが並ぶなど、中丸にとっては挑戦的な立ち位置となっている。日常生活で口が悪くなる瞬間として、車を運転中に、危ない運転をしているドライバーを見て、「言ってはないですけど、このババアとか（言いそうになる）」とぶっちゃけたこともあった。

ダブルMCの垣花正が「誘導はしました。でも、誰が誘導したかで言えば、この人です」と、隣のMC大島由香里を示した。「そうですか？」とおとぼけ気味に反応する大島に、中丸は「あれ、良くないですよ」と苦笑いした。

その上で「少なくとも（中丸に関する記事を）番組で取り上げるの、やめません？週刊誌と番組の文通みたいになってる」と指摘。「それで（記事を）こっちが使ったら、マッチポンプだから」と笑わせていた。