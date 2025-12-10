俳優の鳴海唯が「ＺＩＮＥ」を舞台に自身を表現する企画「Ｍａｇｉｃ ｈｏｕｒ」を季刊で刊行することが１０日、分かった。第１号となる「Ｍａｇｉｃ ｈｏｕｒ“Ｎａｔｕｒａｌ”ＡＭ６：００−９：００ ＮＡＲＵＭＩ ＹＵＩ」（日本出版貿易株式会社）は２６年１月１０日に発売される。

「ＺＩＮＥ」とは、雑誌を意味する「ｍａｇａｚｉｎｅ」に由来する、少部数の自主制作冊子を指し、写真やイラスト、文章など、作り手の自由な発想で誌面を表現する媒体。第１号は「Ｎａｔｕｒａｌ」をテーマに、カメラマン・三森いこが撮影。以前から親交がある関係性だからこその、飾らず自然体の鳴海唯の姿が収められている。第２号以降も毎号異なるテーマを設定し、それぞれの世界観の中で鳴海唯の新たな一面を切り取っていくという。

鳴海はＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で演じたヒロインの同僚役・小田琴子役や、映画「アフター・ザ・クエイク」への出演、ＮＨＫの来年１月期ドラマ「テミスの不確かな法廷」でヒロインを演じることが決定するなど話題沸騰中。「このたび、４つのＺＩＮＥを制作することになりました。なんてことない日々から、かけがえのない時間を拾い集めるような、そんなＺＩＮＥになっています。ぜひ発売を楽しみにしていてください！」と呼びかけた。