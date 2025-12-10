近年記録的な不漁となっているハタハタは、加工業にも影響を及ぼしています。



郷土料理、「ハタハタ寿司」が作れず、業者が頭を悩ませる中、同じ製法で、ハタハタではない代わりの魚で生き残りをかけようと奮闘する会社を取材しました。



男鹿市役所の目の前にある男鹿海洋物産です。



笹渕健一社長

「それこそあのハタハタがなくなって絶望しかなかったんですよ。加工するものがない。今までハタハタの売り上げが全体の6割7割占めてたのがゼロなんです…わかるでしょ」





社長の笹渕健一さん。主に、ハタハタ寿司などハタハタの加工品を製造していましたが、不漁だった去年はほとんど作れませんでした。そこで代わりに開発した商品が、ギンザケを使った寿司、「銀鮭寿し」です。ギンザケは、ほかのサケと比べて脂乗りが良く、身がふっくらしているのが特徴です。培ってきたハタハタ寿司の製法をベースに、つける時間や調味料の配合などを工夫しました。1日、酢に漬け込んでから。さらに米麹・ニンジン・ショウガなどと1か月漬け込み発酵させて完成です。市の支援金などを活用して、開発を進め、春先から試験的に販売。改良を重ねて、先月本格的な販売を始めました。田村修アナウンサー「ハタハタ寿司とは全然違うんですけれど、このサケの身に酢がこんなに合うんだなっていうのをきょう初めて知りました。甘さもあっておいしいですね。うんおいしい」ハタハタ寿司が作れない今、「銀鮭寿し」が新しい商品として会社を支える存在になりそうです。笹渕健一社長「ひとつ生きるための目安出来たっていう感じです」「ハタハタを主に加工した人諦めないでいこうねって、それだけでね。わたしいい年だけどまだ頑張ってるからもうホントにハタハタないからって諦めちゃいけないよねって思ってます」♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢「銀鮭寿し」は道の駅オガーレなどで販売していますが、手作りなので数量は限られているということです。ハタハタ寿司が少ない今は「銀鮭寿し」で年末年始を過ごしてもらえればと笹渕社長は話していました。