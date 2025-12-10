接岸が待たれる季節ハタハタの話題です。



男鹿市の北部地区で一斉操業が始まり、本格的な漁が始まりました。



去年の初漁は15日で、漁師たちが期待を胸に海へと向かいました。



男鹿市北浦の相川漁港です。



北浦地区では9日夜、しけがおさまる明け方を見据えて一斉に船を出し、それぞれ網を仕掛けました。



ただ、10日朝は波が高く、複数の船で出るのは危険と判断。



地区の漁師を取りまとめる西方強さんの船1艘で一部の網を揚げて様子を見ることにしました。





海水温13度前後がハタハタの接岸の目安とされていますが、10日は男鹿市の海水温が12.7度まで下がりました。13度を下回ったのは今シーズン初めてです。本格的に始まったハタハタ漁。結果次第で網を揚げようとほかの漁師たちが岸で見守ります。掛かっていたのはアイナメとフグ10匹ほど。ハタハタの姿はありませんでした。西方さんは安全を考え波が落ち着いたころに船を出すよう、促しました。今月は、しける日が多く漁師たちはほとんど海に出られていません。タイミングを見ながらそれぞれで網を確認することにしました。去年の季節ハタハタの初漁日は15日。期待を胸に漁師たちはまた出港する時を待っています。