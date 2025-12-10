漁師たちが期待を胸に海へ！本格的な季節ハタハタ漁始まる 男鹿市北部で一斉操業開始 ハタハタ接岸目安の海水温を今季初めて下回るも… 秋田
接岸が待たれる季節ハタハタの話題です。
男鹿市の北部地区で一斉操業が始まり、本格的な漁が始まりました。
去年の初漁は15日で、漁師たちが期待を胸に海へと向かいました。
男鹿市北浦の相川漁港です。
北浦地区では9日夜、しけがおさまる明け方を見据えて一斉に船を出し、それぞれ網を仕掛けました。
ただ、10日朝は波が高く、複数の船で出るのは危険と判断。
地区の漁師を取りまとめる西方強さんの船1艘で一部の網を揚げて様子を見ることにしました。
13度を下回ったのは今シーズン初めてです。
本格的に始まったハタハタ漁。結果次第で網を揚げようとほかの漁師たちが岸で見守ります。
掛かっていたのはアイナメとフグ10匹ほど。ハタハタの姿はありませんでした。
西方さんは安全を考え波が落ち着いたころに船を出すよう、促しました。
今月は、しける日が多く漁師たちはほとんど海に出られていません。
タイミングを見ながらそれぞれで網を確認することにしました。
去年の季節ハタハタの初漁日は15日。
期待を胸に漁師たちはまた出港する時を待っています。